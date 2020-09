Launch der neuen Area for Virtual Art

Wien (OTS) -



Einladung zur virtuellen Pressetour durch die Area for Virtual Art



Sehr geehrte Redakteur*innen!



Sehr herzlich möchten wir Sie zur virtuellen Pressetour durch die

Area for Virtual Art am 7. September um 16.30 Uhr einladen. Nach

einer kurzen Einführung via Zoom führen das kuratorische Team rund

um Eva Fischer (sound:frame, AT) und Koinitiator Holger Simon

(Pausanio, DE) durch den neuen virtuellen Art Space und stehen im

Anschluss für Interviews zur Verfügung.



Mit der neuen Onlineplattform – Launch ist am 9. September im Rahmen

der Ars Electronica – entwirft sound:frame gemeinsam mit Pausanio

neue Strategien, um aktuelle digitale Kunst- und

Kommunikationsformen zu präsentieren.



Wir bitten um zeitgerechte Anmeldung unter press @ areaforvirtual.art.



Aus Kapazitätsgründen ist die Anzahl der Teilnehmenden an der Press

Preview auf 20 Personen begrenzt. Der Link zum Zoom-Meeting wird

Ihnen kurz vor dem Pressegespräch via Mail zugesandt. Die Area for

Virtual Art kann mittels Smartphone, Computer oder Virtual

Reality-Brille betreten werden. Es empfiehlt sich, Kopfhörer zu

verwenden.



Datum: 7.9.2020, 16:30 - 18:00 Uhr



Ort:

Tour via Zoom und Mozilla Hubs. Der Link zum Zoom-Meeting

wird Ihnen kurz vor dem Pressegespräch via Mail

zugesandt.

Wien



Url: http://areaforvirtual.art



Rückfragen & Kontakt:

MMag. Matthias K. Heschl

press @ areaforvirtual.art

+43 699 144 22 578