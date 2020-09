VCM Pop-up-Run auf den Nussberg

Laufen hoch über Wien, inmitten der Weinberge. Anmeldung bis Donnerstag, 3.9.

Wien (OTS) - Eine atemberaubend schöne Strecke am Wiener Nussberg, das Ziel in den Weinbergen bei der Buschenschank Monte Nucum, eine Medaille in Form eines Korkens und ein Panoramablick auf die Donau und Wien: Das sind die Bestandteile für ein grandioses Lauferlebnis beim dritten VCM Pop-up-Run, der am Sonntag, 6. September stattfindet.



Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 3. September, 23:59 Uhr, auf www.vienna-marathon.com möglich.

Nach zwei erfolgreichen Läufen unter Covid-19 Bedingungen mit je 250 Teilnehmenden im Juli und August im Prater setzt der Vienna City Marathon die VCM Pop-up-Run Serie fort. Erstmals geht es durch die Wein- und Kulturlandschaft am Nussberg in Wien-Döbling. Der Lauf führt über 6 Kilometer. Start ist beim Nussdorfer Platz. Der höchste Punkt befindet sich knapp unter dem Kahlenberg. Von dort geht es wieder bergab zum Weingut der Familie Müller, wo sich bei der Buschenschank Monte Nucum (Eichelhofweg 117, 1190 Wien) das Ziel befindet. 278 Höhenmeter bergauf und 114 Höhenmeter bergab sind zu bewältigen. Gestartet wird ab 10:00 Uhr beim Nussdorfer Platz in mehreren Startblöcken.

„Einen Lauf durch die Weinberge mit Panoramablick auf die Großstadt, das kann man nur in Wien machen. Gerade in der weiterhin veranstaltungsarmen Zeit wollen wir den Läuferinnen und Läufern damit ein motivierendes Angebot machen“, so VCM-Geschäftsführer Gerhard Wehr.

Alle Infos zu Strecke, Ablauf, Covid-19 Regeln

Download Streckenplan & Bilder

Credit: VCM / honorarfrei in Verbindung mit den VCM Pop-up-Runs

Großveranstaltungen werden derzeit bekanntlich nicht genehmigt. Deshalb ist im VCM-Team die Idee für adaptierte Läufe entstanden, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben stattfinden. Die Community der Hobbyläuferinnen und -läufer, die in Zeiten der Corona-Pandemie sogar noch gewachsen ist, hat diese kleinen Events mit großer Freude aufgenommen. Erfahren Sie mehr dazu in diesem Interview.

Ein weiterer VCM Pop-up-Run ist für Mittwoch, 16. September geplant, diesmal wieder auf der Prater Hauptallee. Die Strecke führt über 5 Kilometer und - neu - auch über 10 Kilometer. Die Anmeldung öffnet in den nächsten Tagen.

