Wasserbeisetzung wegen nicht pietätvoll von Oö. Landesregierung untersagt

Änderung der Diskriminierenden Untersagung: Aussage Gesundheitsamt "Politisch nicht gewollt"

Oberösterreich (OTS) - Wegen nicht pietätvoll verbietet die Landesregierung Wasser Beisetzung. Diese an den Haaren herbeigezogene Untersagung will sie nicht korrigieren (nur in Oberösterreich).

Lobbyisten und Wirtschaftskammer arbeiten an einem neuen Oö. Leichenbestattergesetz, um die Bevölkerung Oberösterreich zu bevormunden.

Mit den Schreiben an die Verantwortlichen Oö. Landesregierung und WKO sollte für Abhilfe geschaffen werden, um der Oö. Bevölkerung den "LETZTEN WILLEN" zu lassen.

