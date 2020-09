ASFINAG: Modernisierung der Mautstellen Gleinalm und Bosruck auf A 9 geht ins Finale

Breitere Durchfahrten; die Digitale Streckenmautspur wird grün und schrankenlos

Graz (OTS) - In zwei Wochen, am 15. September, gibt die ASFINAG grünes Licht für die modernisierten Mautstellen auf der A 9 Pyhrnautobahn. In den vergangenen Monaten wurden die beiden Mautstellen Gleinalm und Bosruck umgebaut und optimiert. Die beiden sichtbarsten Verbesserungen für die Kundinnen und Kunden sind breitere Durchfahrtsspuren sowie die schrankenlose Durchfahrtsmöglichkeit auf der Digitalen Streckenmautspur, die – weil grün eingefärbt – auch optisch besonders hervorsticht.

Raschere Durchfahrt, neue Beschilderung

Durch den Vollausbau der Pyhrnautobahn – nach dem Bosrucktunnel ist auch der Gleinalmtunnel seit Dezember 2019 zweiröhrig befahrbar – war es erforderlich, die Mautstellen auf eine mögliche höhere Verkehrsfrequenz anzupassen. Im Zuge dessen wurden auch die Spurbreiten den heutigen Anforderungen entsprechend verbreitert.

Mit dem Umbau bietet die ASFINAG jetzt deutlich mehr Komfort bei den Mautstellen:

Die Durchfahrtsbreiten wurden bei allen Fahrspuren von bisher etwa 2,30 Meter auf mehr als drei Meter verbreitet. Damit haben auch große Pkw und vor allem Wohnwägen ausreichend Platz.

Die Digitale Streckenmautspur hat künftig keinen Schranken mehr. Wer diese Spur nutzt, kommt also rascher und schrankenlos durch die Mautstelle – Voraussetzung ist aber natürlich ein gültiges Streckenmautticket. Darauf wird auch im Vorfeld deutlich hingewiesen. Eine neue Beschilderung zeigt klar an, auf welcher Fahrspur man sich einordnen kann, wenn man ein solches Ticket (oder eine Jahresmautkarte) besitzt, oder auf welcher man fahren soll, um bei einer Mautkabine ein Ticket zu kaufen. Auch die Fahrbahn selbst dient als Informationsquelle. Diese wird bereits mehr als zweihundert Meter vor der Mautstelle grün eingefärbt und zusätzlich mit dem Symbol für das Digitale Streckenmautticket versehen.





Änderung für Jahresmautkartenbesitzer

Für die Besitzer einer Jahresmautkarte ergibt sich durch die schrankenlose Durchfahrt aber auch eine wesentliche Änderung. Das Ende der Gültigkeit der Karte kann nicht mehr auf einem Display angezeigt werden. Ohne Schranken und entsprechende Ausleitung ist das klarerweise auch nicht mehr sinnvoll. Dazu kommt, dass die Durchfahrt mit 50 km/h möglich ist.

Um die Gültigkeitsdauer der Jahresmautkarte abzufragen, gibt es aber mehrere einfache Möglichkeiten:

1. Entweder man fährt direkt zu einer der Mautkabinen, bei der man persönlich diese Auskunft erfragen kann

2. Online kann man als registrierter Kunde die Gültigkeitsdauer im persönlichen Konto im Webshop der ASFINAG einsehen

3. Und möglich ist zusätzlich natürlich die Abfrage in der Vignettenevidenz unter https://evidenz.asfinag.at/de/





Was passiert, wenn man das Ende der Gültigkeit übersehen hat?

Das Mautsystem erfasst so wie bereits bisher jedes Kennzeichen elektronisch und gleicht es mit der Datenbank ab. Wer aus Versehen mit einer abgelaufenen Jahresmautkarte durch die Mautstelle fährt, erhält zwar im ersten Schritt eine Ersatzmautforderung von 120 Euro. Im zweiten Schritt wird diese Forderung aber wieder gelöscht, sobald man sich im ASFINAG Service Center gemeldet hat und die Jahresmautkarte verlängert. Diese Kulanz-Regelung für die „Stammkunden“ auf der A 9 gilt ein Jahr lang.





Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Walter Mocnik

Pressesprecher Steiermark und Kärnten

Tel.: +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at