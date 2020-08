NEOS begrüßen Beschluss des Wiener Landtags zur Aufnahme von Flüchtlingen

Stephanie Krisper: „Wir dürfen nicht zuschauen, wenn Kinder in griechischen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen leben.“

Wien (OTS) - „Wir dürfen nicht zuschauen, wenn Kinder in griechischen Lagern unter unmenschlichen Bedingungen leben. Der heutige Beschluss des Wiener Landtags, dass sich Wien bereit erklärt, Kinder aufzunehmen, zeigt dass man helfen kann, wenn man will, Herr Bundeskanzler“, so NEOS-Sprecherin für Inneres und Asyl, Stephanie Krisper. „Nachdem die jeweiligen Regierungsparteien im Bund und in Wien diesen Beschluss lange blockiert haben, bin ich sehr froh, dass die Initiative von NEOS Wien endlich erfolgreich war. Wir NEOS setzen uns auch im Nationalrat und auf EU-Ebene weiterhin für die Auflösung der Elendslager auf den Inseln und für ein menschliches, europäisches Asylsystem ein.“

