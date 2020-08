PartnerFonds AG veräußert Beteiligung an der Hehnke GmbH & Co. KG

München (ots) - Nach langjähriger und konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Spritzgusshersteller aus Steinbach Hallenberg (Thüringen) veräußert die PartnerFonds AG ihre Anteile an der Hehnke GmbH & Co. KG an den bisherigen Mitgesellschafter Tommy Hehnke und seinen Co-Geschäftsführer Torsten Herrmann.

Tommy Hehnke über den Ausstieg der PartnerFonds AG: "Mit dem Erwerb der Anteile der Partnerfonds endet eine erfolgreiche Partnerschaft, welche mit dem Einstieg des Investors aus München am 01.10.2015 begann. Unser Unternehmen wäre ohne diese Kooperation nicht in dem robusten Zustand, in welchem wir es heute vorfinden. Daher danke ich an dieser Stelle der Partnerfonds AG für die konstruktive, zielführende und angenehme Zusammenarbeit dieser letzten fünf Jahre."

Der Vorstand der PartnerFonds AG, Dr. Henning von Kottwitz, kommentiert: "Wir freuen uns, in einem schwierigen Marktumfeld unser Engagement bei Hehnke zu einem guten Abschluss bringen zu können. Das Unternehmen ist bei den Geschäftsführern in guten Händen und wir wünschen Herrn Hehnke und Herrn Herrmann alles Gute."

