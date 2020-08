Nepp: Rot-Grün öffnet Türe für Zuzug von weiteren hunderten Sozialmigranten

FPÖ ist das einzige Gegengewicht zur kommenden Zuwanderungswelle

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Beschluss von Rot-Grün-Neos im Wiener Landtag, 100 Minderjährige aus Unterkünften in Griechenland nach Wien zu holen, ist die Türe für den Zuzug von hunderten weiteren Sozialmigranten geöffnet worden. „Mit den Kindern kommen die Eltern, Geschwister, Großeltern, Cousins usw., die dann ebenfalls auf Dauer in Wien bleiben werden und es sich im rot-grünen Mindestsicherungsparadies gemütlich machen wollen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zur kommenden Zuwanderungswelle. Die Zustände in Favoriten zeigen, dass wir genug Probleme mit kriminellen und integrationsunwilligen Migranten haben. Statt noch mehr aus dieser Gruppe nach Wien zu lassen, sollte den Menschen vor Ort geholfen werden, damit sie so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren können“, betont Nepp.

