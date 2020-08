NEOS Wien: Zeichen für Menschlichkeit - 100 Kinder aus Moria in Wien aufnehmen!

Christoph Wiederkehr: „NEOS-Initiative heute gemeinsam mit SPÖ und Grünen im Landtag beschlossen.“

Wien (OTS) - Mit großer Freude reagiert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr auf den Beschluss eines gemeinsamen Antrags von SPÖ, Grünen und NEOS, der die Unterbringung von 100 Kindern aus den Flüchtlingslagern in Griechenland vorsieht. Der auf NEOS-Initiative entstandene Antrag fordert die Bundesregierung auf, tätig zu werden, damit 100 Kinder die Hilfe brauchen aus menschenunwürdigen Verhältnissen herausgeholt werden: „Wir setzten heute einen Schritt für Menschlichkeit. Mein Wien ist weltoffen und sieht nicht weg, wenn es Leid gibt. Die Menschen in Moria leben in unwürdigen Zuständen. Es ist ein humanitäres Zeichen, dass wir 100 Kindern in diesen Lagern eine Chance auf ein besseres Leben geben. Ich freue mich sehr, dass die Fraktionen der Stadtregierung unsere Initiative unterstützt haben. Jetzt liegt es an der Bundesregierung tätig zu werden.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

presse.wien @ neos.eu