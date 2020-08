FPÖ – Hafenecker: Grüne Politkommissare setzen Umfärbungsorgie bei Asfinag-Aufsichtsrat fort!

Willkürliche Abberufungen offenbaren grünen Machtrausch und Versuch Gewesslers, ihr eigenes Totalversagen zu kaschieren

Wien (OTS) - „Nach ÖBB, Austro Control und Brennerbasistunnel Gesellschaft färben die grünen Politkommissare rund um Infrastrukturministerin Gewessler nun den Asfinag-Aufsichtsrat mit der Brechstange um. Die heute erfolgten Abberufungen von Aufsichtsratschef Peter Franzmayr und von dessen Stellvertreterin Kornelia Waitz-Ramsauer sind als weitere Willkürakte in Reinkultur zu werten. Denn meines Erachtens dürften derartige Abberufungen nur bei Vorliegen schwerwiegender Gründe stattfinden, welche hier nicht im Geringsten bestehen. Ministerin Gewessler hat parteipolitische Umfärbungen auf Biegen und Brechen, um Grünfunktionäre in Positionen zu hieven, offenbar zu ihrer Hauptaufgabe gemacht, da ein Blick auf ihre bisherige Bilanz zeigt, dass sie zu vernünftiger Arbeit in ihrem Ressort nicht fähig ist“, kommentierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA die skandalträchtigen Abberufungen im Asfinag-Aufsichtsrat durch die grüne Infrastrukturministerin.

„Die heutige Fortsetzung der grünen Umfärbungsorgie ist ein weiterer Offenbarungseid dafür, dass sich die Grünen vom völlig enthemmten Machtrausch der ÖVP endgültig anstecken haben lassen. Bedenkt man noch dazu, was die autofahrerfeindlichen Grünen von Schnellstraßen und Autobahnen halten, lässt der willkürliche Machtgriff der grünen Ministerin in den Asfinag-Aufsichtsrat Schlimmes erahnen. Wir Freiheitliche werden daher entschieden gegen jegliche linksgrünen Utopien in diesem Bereich, die nur zu Lasten der Bürger gehen, auftreten!“, bekräftigte Hafenecker.

