Lotto: Wiener knackt Jackpot und gewinnt 1,5 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker – 600.000 Euro warten

Wien (OTS) - Gut Ding braucht Weile, und dieses gut‘ Ding stellte sich für einen Lotto Spielteilnehmers aus Wien in Form eines Sechsers ein. Und zwar in der zehnten und damit letzten Runde, in der sein Wettschein noch mitgespielt hatte. Bereits Ende Juli spielte der Wiener seinen Lottoschein, versah in mit einer Laufzeit von zehn Ziehungen, und dann war Geduld gefragt. Genau einen Monat danach stellte sich das Glück in Form von „sechs Richtigen“ ein. Damit knackte er den Jackpot und gewann mehr als 1,5 Millionen Euro.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 24.600 Euro. Ein Wiener und ein Oberösterreicher waren jeweils per Normalschein erfolgreich, ein Tiroler und ein Steirer jeweils per Quicktipp, und ein Niederösterreicher konnte mit dem System 0/07 seinen Gewinn noch um rund 1.800 Euro auf insgesamt rund 26.400 Euro erhöhen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Somit geht es um einen Doppeljackpot, der mit etwa 600.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. August 2020

1 Sechser zu EUR 1.507.513,30 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.567,30 124 Fünfer zu je EUR 1.080,60 273 Vierer+ZZ zu je EUR 147,20 5.160 Vierer zu je EUR 43,20 6.502 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 81.147 Dreier zu je EUR 4,90 245.194 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 17 22 27 35 36 39 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. August 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 6.017,80 3.474 Vierer zu je EUR 16,10 52.615 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 09 10 11 20 33

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. August 2020

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 420.146,14 – 600.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.084 mal EUR 88,00 11.334 mal EUR 8,00 113.703 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 2 3 3 7 1

