Ein Jahr ZIB auf Instagram – mit 460.000 Abonnentinnen und Abonnenten Österreichs größtes Nachrichtenportal

Wien (OTS) - Mit Erfolg ins Netz gegangen: Seit 1. September 2019 ist die ZIB auf Instagram präsent – mit den wichtigsten Breaking News, Videos, Fotos, Zitaten und Fakten des Tages. Nach nur zwölf Monaten hat die Seite nun schon mehr als 460.000 Abonnentinnen und Abonnenten, die auf diesem Weg täglich die ZIB-Nachrichtenupdates erhalten.

ZIB auf Instagram größtes Nachrichtenportal des Landes

Der Altersschnitt der Abonnentinnen und Abonnenten liegt bei 31 Jahren, 59 Prozent davon sind Frauen. Pro Monat verzeichnet die ZIB auf Instagram rund 3 Millionen Interaktionen (Likes, Shares, Kommentare) und rund 8 Millionen Video-Views (mindestens 3 Sekunden gesehen). Damit bietet die ZIB mit Abstand das größte Nachrichtenportal auf Instagram in Österreich. Inhaltlich lag der Fokus in den vergangenen Monaten vor allem auf der Corona-Krise. Hier gab es tägliche Nachrichten-Updates, einen Überblick über die wichtigsten Statements und Maßnahmen der Politik, regelmäßige Infos zur internationalen Entwicklung der Pandemie sowie die Kurznachrichtensendung ZIB100 und Einblicke hinter die Kulissen der ZIB-Redaktion – etwa mit Insta-Stories von Armin Wolf aus dem ORF-Isolationsbereich.

Mit 820.000 Abonnentinnen und Abonnenten auch auf Facebook Nummer 1 im Land

Neben dem neuen Instagram-Auftritt betreibt die ZIB auch die größte Nachrichtenseite auf Facebook in Österreich. Diese hat nun mehr als 820.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Der Altersdurchschnitt liegt hier bei etwa 38 Jahren. Auf Facebook erreicht die ZIB in Österreich und im Ausland durchschnittlich 1,5 Millionen Menschen täglich. Besonders erfolgreich ist hier die Videostrategie: Auf der Facebook-Seite der ZIB gibt es etwa 21 Millionen Video-Views im Monat (mindestens 3 Sekunden gesehen). Auch auf Facebook ist die ZIB damit das mit Abstand größte Nachrichtenangebot in Österreich.

TV-Chefredakteur Matthias Schrom: „Wir freuen uns sehr, dass die ZIB auf Facebook und auf Instagram so gut ankommt. Es ist wichtig, dass der ORF auch auf den großen Social-Media-Plattformen und für eine jüngere Zielgruppe aktuelle und glaubwürdige Information bietet. Das haben wir in der Corona-Krise besonders deutlich gesehen.“

Armin Wolf, in der ZIB-Chefredaktion verantwortlich für Social Media, liefert auch gleich einen konkreten Ausblick: „In den nächsten Monaten wollen wir diesen Weg weitergehen, zum Beispiel mit einem Schwerpunkt zur US-Wahl am 3. November, von der unser Social-Media-Projektleiter Patrick Swanson direkt aus Washington berichten wird.“

