Sima/Nevrivy: U2 fährt mit Schulbeginn noch öfter in die Seestadt

Ab 7. September: Nicht nur in Frühspitze, sondern auch am Nachmittag/Abend fährt jeder Zug in die Seestadt

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für alle BewohnerInnen der Seestadt: Nach dem massiven Wunsch der Bezirksvorstehung Donaustadt wird das Angebot für die Öffi-NutzerInnen erneut ausgebaut: So fährt ab Montag, den 7. September 2020, auch während der Nachmittags- und Abendspitze zwischen 13:00 und 19:00 Uhr jeder U2-Zug in die Seestadt. Bereits bisher fuhren an Werktagen von Montag bis Freitag ca. alle drei Minuten alle Züge zwischen 5:00 und 8:00 Uhr die gesamte, knapp 17 Kilometer lange Strecke bis zur U2-Endstation Seestadt. „Die Wiener Linien reagieren damit auf die massiven Baufortschritte in der Seestadt und den immer mehr werdenden Fahrgästen. In unserer Klimamusterstadt attraktivieren wir das Öffi-Angebot laufend. Von der Seestadt bis zum Karlsplatz dauert es mit der U2 gerade einmal 30 Minuten, das ist wirklich einzigartig“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Für den Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy, ist die Erweiterung des Angebots sehr erfreulich: „Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seestadt war die Öffi-Infrastruktur von Anfang an sehr attraktiv und es freut mich, dass wir das Angebot laufend erweitern können.“

Entlang der insgesamt 20 U2-Stationen können die Fahrgäste einfach und bequem auf insgesamt 3 U-Bahn-, 18 Bim- und 31 Buslinien umsteigen und sind damit sehr gut an das dichte Wiener Öffi-Netz angebunden.

„In den Nachmittags- und Abendstunden steht die U2 unseren Fahrgästen alle vier Minuten zur Verfügung. Damit bauen wir das Angebot in diesem Zeitraum noch einmal stark aus und sorgen für noch mehr Komfort für die Fahrgäste der U2“, so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Die neuen Fahrpläne finden Sie hier: www.wienerlinien.at/fahrplan

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien

Kommunikation

Tel. (01) 7909-17002

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at