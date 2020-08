ORF III am Montag: Letztes „Sommer(nach)gespräch“ zu Sebastian Kurz mit Rosam, Lackner, Hager und Bürger

Außerdem: Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ zu Prinzessinnen-Ikonen europäischer Adelshäuser

Wien (OTS) - Am Montag, dem 31. August 2020, lädt ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher um 22.30 Uhr ein letztes Mal zu den ORF-III-„Sommer(nach)gesprächen“ 2020. Diesmal bittet sie Herausgeber und PR-Berater Wolfgang Rosam, Journalistin Angelika Hager, Kommunikationsstrategin Tatjana Lackner und ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger zur Analyse des Auftritts von Sebastian Kurz (ÖVP), der um 21.05 Uhr in den ORF-2-„Sommergesprächen“ bei Simone Stribl zu Gast ist.

Im Hauptabend wendet sich ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ den europäischen Adelshäusern zu und porträtiert drei Kronprinzessinnen, beginnend mit Victoria von Schweden. Sie ist eine der Ikonen der royalen Gesellschaft in Europa, eine der meistfotografierten Frauen und eine der Zukunftsträgerinnen ihres Landes. Als Victoria I. wird sie eines Tages den Thron besteigen und Schwedens erste Königin nach mehr als 300 Jahren werden. Kaum eine andere Person des öffentlichen Lebens hat sich seit Bestehen des nationalen Statistikinstituts größerer Zustimmung in Schweden erfreut. Doch der Weg dahin war für Victoria kein leichter. Autorin und Königshausexpertin Julia Melchior begleitet die Kronprinzessin seit vielen Jahren. Mit opulenten Bildern und unterhaltsamen Anekdoten gibt ihr Porträt „Kronprinzessin und Superstar – Kronprinzessin Victoria von Schweden“ (20.15 Uhr) einen sehr persönlichen Einblick in das Leben der beliebten Thronfolgerin. Die Doku „Traumfabrik Königshaus Dänemark – Die heimliche Königin“ (21.05 Uhr) beleuchtet danach das Leben und Wirken von Kronprinzessin Mary von Dänemark, bevor sich der „ORF III Themenmontag“ schließlich der tragischen Geschichte von „Diana – Prinzessin der Herzen“ (21.55 Uhr) zuwendet.

