TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der Dirigent und die Misstöne", von Marco Witting, Ausgabe vom Sonntag, 30. August 2020

BM Georg Willi hat bei Personalfragen einmal mehr die Koalitionspartner nicht informiert.

Innsbruck (OTS) - Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi hat bei seinen Postenbesetzungen kaum einen Stolperstein ausgelassen. Das wirkt sich auf Arbeit und Stimmung im Rathaus aus.

Als Chorleiter ist Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi eigentlich immer um harmonischen Gleichklang bemüht. Doch bei wichtigen Postenbesetzungen ließ der Stadtchef in den vergangenen Wochen und Monaten keinen Stolperstein aus – und er bewies auch, dass er dabei kein Chorknabe ist.

Von der Betrauung eines Magistratsdirektors, die vom Land volley zurückgepfeffert wurde, über die Bestellung einer neuen Personalchefin bis hin zum neuen Finanzdirektor: Georg Willi hat in der Stadtverwaltung einiges umgebaut bzw. umbauen müssen. Doch fast überall gab es dabei Misstöne. Die gibt es aktuell auch wieder bei der außergerichtlichen Einigung rund um den stellvertretenden Finanzdirektor. Guter Ton wäre es eigentlich, die Koalitionspartner darüber zu informieren. Doch geredet wurde offenbar nicht. Und jetzt wollen die anderen Parteien in der nächsten Stadtsenatssitzung dementsprechend lautstark Aufklärung einfordern.

Willi, nach außen stets die ruhigen Töne anschlagend, scheint hinter den Kulissen keine Angst zu haben, „Deals“ durchzudrücken und beim Personal den Ton vorzugeben. Das mag zum politischen Handwerk dazugehören und im Einzelfall die richtige Entscheidung sein. Es ist aber genau jenes Vorgehen, das die Grünen – und das zu Recht – bei anderen Parteien kritisieren. Nun ist man selbst an der Macht und mit der Transparenz scheint es nicht mehr weit her zu sein.

Die Misstöne, die vom Bürgermeister in den Magistrat klingen, sind unüberhörbar. Gerade in Zeiten wie diesen ist das fatal. Die Stadtverwaltung steht vor großen Herausforderungen. Es wäre an der Zeit, mit Transparenz für Ruhe und Sicherheit bei den Mitarbeitern zu sorgen.

