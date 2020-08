Donaukanaltreiben 2020: Mit Abstand das beste Festival

Vom 31. August bis 6. September 2020 wird der Wiener Donaukanal bereits zum 14. Mal zum Treffpunkt für alle Kunst- und Kultur-Liebhaber.

Wien (OTS) - Bei freiem Eintritt können die Besucherinnen von der Franzensbrücke bis zur Spittelau eine Woche lang das urbane Leben am Wasser mit Musik, Kunst, Kulinarik und vielen Aktivitäten mitten in der City genießen. Heuer unter besonderen Auflagen, zur Sicherheit aller.

Das Erholungsgebiet am Donaukanal zählt, mit seinem breiten Freizeitgestaltungs- Angebot und einer Vielzahl an Clubs für alle Nachtschwärmerinnen, zu einem der beliebtesten Kulturschauplätze der Stadt. Das jährliche Donaukanaltreiben ist als gemeinsamer Festivalzeitraum der ansässigen Betriebe fixer Bestandteil der Wiener Kultur-Szene und bietet auch heuer wieder kostenlos in den teilnehmenden Locations ein vielseitiges Programm für Besucherinnen jeden Alters an. Der Verein Donaukanaltreiben unterstützt die Veranstalterinnen dabei und koordiniert die Angebote.

Programm mit Vorsicht

Natürlich finden im Rahmen des Donaukanaltreibens auch in diesem Jahr wieder Kultur- Zuckerln der Extraklasse statt. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wird das Festival heuer zeitlich und räumlich ausgedehnt und Besucherinnenregelungen in den teilnehmenden Veranstaltungsorten entsprechend den aktuellen Covid19-Vorgaben umgesetzt (z.B. Abstandsregelungen, limitierte Plätze, Voranmeldung etc.).

Gemeinsam geht alles

Das heurige Jahr ist für alle eine Herausforderung – um so wichtiger ist es, dass jede/r Einzelne gemeinschaftlich handelt und Acht gibt. Die Besucherinnen werden daher gebeten, am Festival Abstand zu halten, indoor und überall, wo es eng wird ggf. einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf die Hygiene zu achten. Wer sich krank fühlt, bleibt bitte zu Hause und freut sich aufs Donaukanaltreiben im kommenden Jahr.

Infos zu den Acts und Locations unter www.donaukanaltreiben.at und zum tagesaktuellen Programm nur auf www.facebook.com/donaukanaltreiben. Druckfähige Pressefotos sind auf der Homepage zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Alicia Weyrich, weyrich @ donaukanaltreiben.at

Martin Staudinger, staudinger @ donaukanaltreiben.at