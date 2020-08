Bezirksvorsteherin Schüchner (SPÖ): "Parkraummangement wird nach der Wahl neu geregelt!"

Noch keine Entscheidung über künftige Ausgestaltung des Parkpickerls

Wien (OTS/SPW) - "Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz" – diesen Ausspruch von Bürgermeister a.D. Dr. Michael Häupl bestätigt aktuell eine Aktion der Türkisen in Penzing. Michaela Schüchner, Penzinger Bezirksvorsteherin klärt auf: "Das Parkraummanagement wird nach der Wahl vom neuen Landtag/Gemeinderat geregelt. Daher ist die Behauptung, dass bereits nächstes Jahr auf allen Straßen in Penzing ein Parkpickerl verpflichtend wird, grob irreführend. Die Wiener Bezirke haben alle ihre eigene Struktur. Daher kann das Parken in Penzing nicht genauso geregelt werden wie in der Inneren Stadt. Als Bezirksvorsteherin arbeite ich aktiv an einer pragmatischen Neuregelung mit und bringe natürlich die Interessen der Penzingerinnen und Penzinger in den Prozess ein. Ich bedauere, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Wolfersbergs aktuell mit einer Desinformationskampagne überzogen werden."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien