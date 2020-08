SPÖ-Novak: Neue FPÖ-Kampagne ist Tiefpunkt in Sachen politischer Kommunikation!

Die FPÖ hetzt Menschen gegeneinander auf - nur die SPÖ steht für das Miteinander in unserer Stadt!

Wien (OTS/SPW) - „Spalterisch, hetzerisch und menschenverachtend: Das sind die heute präsentierten Plakate der Wiener FPÖ! Und gegen die persönliche Diffamierung von unserem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig verwahren wir uns auf das Schärfste!“, betonte heute Freitag die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak in Replik auf die Pressekonferenz Nepps. „Wie verzweifelt muss man eigentlich sein, dass man so wild und blind um sich schlägt? Diese Kampagne der Freiheitlichen ist der Tiefpunkt der politischen Kommunikation!“, zeigt sich Novak empört.****

Nepp versuche, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen und gegeneinander auszuspielen, kritisierte die Landesparteisekretärin: „Im Unterschied dazu stehen wir für das Miteinander und den sozialen Zusammenhalt.“ Nepp hole ausgerechnet die alten, dumpf-aggressiven Parolen seines Vorgängers Strache aus der Mottenkiste: „Das zeigt nur, dass die FPÖ bleibt, was sie ist: menschenfeindlich und immer hart am rechten Rand. Am 11. Oktober werden die WienerInnen dieser Geisteshaltung ein klare Absage erteilen!“ (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien