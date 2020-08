„50 Jahre Tatort“: ORF-Krimi „Die Faust“ als letzter Publikumsfavorit am 30. August

Und schon am 29. August in ORF 2: Austro-Dacapo „Tödliche Souvenirs“

Wien (OTS) - Bevor Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am Sonntag, dem 6. September 2020, mit „Pumpen“ die neue „Tatort“-Saison eröffnen, ermittelt das Erfolgsduo am Sonntag, dem 30. August, noch einmal im Austro-Fall „Die Faust“ (20.15 Uhr, ORF 2). Denn die Zuseherinnen und Zuseher haben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe noch ein letztes Mal gevotet und diesmal die meisten Stimmen für Christopher Schiers Krimi abgegeben – der bei seiner Erstausstrahlung 2018 ein All-Time-High beim deutschen und ein Millionenpublikum beim österreichischen Publikum erzielte. Das Ergebnis der Wahl wird heute in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben. Und noch ein zweites Mal findet sich das Publikum von ORF 2 am „Tatort – Österreich“ wieder, wenn es Harald Krassnitzer schon am Samstag, dem 29. August, um 22.25 Uhr mit „Tödlichen Souvenirs“ zu tun bekommt.

„Tatort – Tödliche Souvenirs“ (Samstag, 29. August, 22.25 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Harald Krassnitzer, Roswitha Szyszkowitz, Alexander Strobele, Martin Walch, Theo Rufinatscha, Julia Gschnitzer, Ludwig Dornauer und Philipp Hochmair; Regie: Peter Sämann; Produktionsjahr:

2002

Eine Mordserie schreckt den voll belegten Tiroler Tourismusort Lahnenberg aus seiner fröhlichen Betriebsamkeit auf. Das Dorf leert sich zusehends, da die Gäste des Ortes um ihr Leben fürchten – für die Hoteliers eine finanzielle Katastrophe. Dementsprechend hoch ist der Druck auf Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Stefanie Gschnitzer (Roswitha Szyszkowitz), die eine schnelle Lösung des Falls herbeiführen müssen. Denn die Ermittlungen sind ein Wettlauf mit der Zeit, da der Täter täglich einen Mord an einem Touristen begeht, den er perfekt plant und durchführt. Ist es reiner Zufall, dass alle Opfer Gäste des Alpenhotels waren? Die Hinweise sind spärlich, Moritz Eisner und Stefanie Gschnitzer schlagen sich während ihrer Ermittlungen in diesem höchst komplexen Fall durch den finanziellen und emotionalen Dschungel des Ortes und der führenden Hoteliersfamilie Kofler, in deren Besitz das Alpenhotel ist.

„Tatort – Die Faust“ (Sonntag, 30. August, 20.15 Uhr, ORF 2 – auch als Hörfilm)

Mit u. a. Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser, Hubert Kramar, Thomas Stipsits, Dominik Maringer, Sebastian Wimmer, Günter Franzmeier, Larissa Fuchs, Mišel Matičević und Faris Rahoma; Regie: Christopher Schier; Produktionsjahr: 2017

Mit einem absoluten Profi bekommen es Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) in einer rätselhaften Mordserie zu tun. Erst tötet der maskierte Killer einen tätowierten Serben, dann einen georgischen Mitarbeiter (Sebastian Pass) einer Großgärtnerei und schließlich eine junge Mutter (Marie Monier). Nie hinterlässt der Täter Spuren, jedoch immer eine schockierende Inszenierung: Er stellt die Leichen spektakulär an Orten zur Schau, an denen so viele Menschen unterwegs sind, dass die Polizei keine verwertbaren DNA-Spuren finden kann. Ritualmorde, Sexualdelikte oder gar ein Geheimdienst-Killerkommando – Fellner und Eisner müssen in alle Richtungen ermitteln. Nicht einmal bei den Opfern, die allesamt unter falscher Identität in Wien lebten, gibt es Klarheit. Als die Ermittler auf einen gemeinsamen Bekannten der Opfer stoßen, den auf Osteuropas Bürgerrechtsbewegungen spezialisierten Universitätsprofessor Nenad Ljubić (Mišel Matičević), kommt endlich Bewegung in den Fall. Auch den Killer erwartet in dem Verwirrspiel eine Überraschung: Ihm ist unbemerkt eine Verwechslung passiert, die seine perfekt getarnte Aktion gefährdet. Unterdessen stoßen Eisner und Fellner auf eine Spur, deren Tragweite sie schon bald überrascht.

„Tatort – Faust“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von e&a film.

