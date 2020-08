VPNÖ-Hanger zur Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz: Mit neuen Maßnahmen aus der Krise zu alter Stärke

St. Pölten (OTS) - „Die heute von Sebastian Kurz in seiner Rede angekündigten Maßnahmen werden auch Niederösterreich beim wirtschaftlichen Comeback helfen. Angekündigt wurden unter anderem die Schaffung einer Stiftung um Arbeitslose zu unterstützen, ein Gründerpaket um Jungunternehmer zu fördern, die Ermöglichung neuer Formen der Arbeit, Familien die erforderlichen Sonderbetreuungszeiten zu geben und die Digitalisierung in der Bildung voranzutreiben. Sie geben Zuversicht, dass wir gemeinsam aus dieser Krise zurück zu alter Stärke finden und durch neue Investitionen neue Chancen eröffnet werden. Klar ist aber auch, dass wir im Kampf gegen die gesundheitlichen Auswirkungen des Coronavirus jetzt nicht nachlassen dürfen und so das Erreichte leichtfertig zunichtemachen – es gilt weiterhin achtsam zu bleiben und mit aller Kraft an der Rückkehr zur Normalität zu arbeiten“, so der Sprecher der NÖ Parlamentarier, Abg.z.NR Andreas Hanger.

