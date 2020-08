Deutschsprachige Free-TV-Premieren: Neue Folgen „Grey’s Anatomy“ und Staffelstart für „Station 19“

Dienstantritt ab 31. August in ORF 1

Wien (OTS) - Das Warten hat ein Ende – die Ärztinnen und Ärzte vom Grey Sloan Memorial Hospital treten am ORF-Serienmontag, dem 31. August 2020, wieder zum TV-Dienst an: Zur Fortsetzung der deutschsprachigen Free-TV-Premiere der 16. Staffel von „Grey’s Anatomy“ stehen zum Auftakt ab 20.15 Uhr zwei Folgen des Emmy- und Golden-Globe-gekrönten Kulthits auf dem Programm von ORF 1. Gleich nach Ellen Pompeo und Co. rücken um 21.55 Uhr die Feuerwehrleute der „Station 19“ in Seattle beim Start der dritten Staffel wieder zu brandgefährlichen Einsätzen aus. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere des „Grey’s Anatomy“-Spin-offs nehmen in den Hauptrollen u. a. Jaina Lee Ortiz, Jason Winston George, Grey Damon und Miguel Sandoval erneut ihren Dienst auf. Weiter geht es mit den beiden US-Serienhits dann nach einer Fußball-bedingten Pause, ab Montag, dem 14. September 2020, immer nach den neuen Folgen von „Vier Frauen und ein Todesfall“ in ORF 1.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen:

„Grey’s Anatomy – Zuhause“ um 20.15 Uhr

Jo meldet sich als Freiwillige für abgegebene Neugeborene an der Station 19. Ihre Hilfsbereitschaft wird gleich mit ihrem ersten Fall auf die Probe gestellt. An ihrem ersten Arbeitstag gerät Meredith mit dem neuen Chef der Pädiatrie, Dr. Cormac Hayes, aneinander. DeLuca hegt inzwischen immer mehr Zweifel an seiner Beziehung zu Meredith. Amelia erhält überraschende Neuigkeiten bezüglich ihrer Schwangerschaft. Maggie ist noch völlig traumatisiert von Sabis Tod und trifft eine unerwartete Entscheidung.

Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Justin Chambers (Dr. Alex Karev), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kim Raver (Dr. Teddy Altman), Richard Flood (Dr. Cormac Hayes) u. a. Regie: Kevin McKidd

„Station 19 – Totalschaden“ um 21.55 Uhr

In Joe’s Bar ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto ist durch eine Wand gekracht und hat dabei den Eingang verschüttet. Die Feuerwehrleute der Station 19 arbeiten dabei Hand in Hand mit den Ärztinnen und Ärzten des Grey Sloan Memorial zusammen, um die Verletzten zu versorgen. Andy und Sullivan führen ein Team an, das die Opfer aus der Bar bergen soll. Die Zeit drängt, denn das Kellerlokal könnte jederzeit einstürzen.

Mit Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason Winston George (Dr. Ben Warren), Miguel Sandoval (Pruitt Herrera), Danielle Savre (Maya Bishop), Boris Kodjoe (Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) u. a. Regie: Paris Barclay

