Wölbitsch: Sebastian Kurz setzt richtigen Fokus auf wirtschaftliches Comeback

Wien profitiert von Maßnahmen der Bundesregierung - Ludwig verzichtet weiter auf 238 Millionen Euro aus dem Gemeindepaket

Wien (OTS) - „Sebastian Kurz setzt den richtigen Fokus auf das wirtschaftliche Comeback unseres Landes“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den heute von Bundeskanzler Kurz angekündigten Maßnahmen für das Comeback Österreichs. „Die Corona-Krise hat jeden einzelnen getroffen. Es gilt nun insbesondere die Wirtschaft in ihren unterschiedlichen Branchen zu stützen, damit der Aufschwung für Österreich weitergehen kann.“

Wien profitiert als Bundeshauptstadt maßgeblich von den Initiativen der Bundesregierung. Diese arbeitet unaufhörlich daran, Österreich und damit auch Wien besser und stärker aus der Krise zu bringen.

Diesen Einsatz lässt Bürgermeister Ludwig jedoch vermissen. Es sei mehr als unverständlich, dass Ludwig nicht alle möglichen Hilfen für Wien auch abhole. Finanzminister Gernot Blümel hat etwa mit dem Gemeindepaket eine wichtige Unterstützung der Kommunen vorgelegt. „Der Bund stellt 1 Milliarde Euro für Investitionsprojekte für Städte und Gemeinden zur Verfügung, Wien erhält davon 238 Millionen Euro. Doch bisher hat sich Wien als einziges Bundesland das Geld noch nicht abgeholt. Wir haben bereits zahlreiche Projekte auf den Tisch gelegt, nun ist der Bürgermeister am Zug.“ Auch die von Stadtrat Hanke und Bürgermeister Ludwig angekündigte Beteiligungs-GmbH zur Unterstützung von Unternehmen in Wien während der Corona-Krise wartet seit Monaten auf ihre Umsetzung. „Die Maßnahmen der Stadt müssen endlich in die Gänge kommen“, so Wölbitsch abschließend.



