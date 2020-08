Performance-Demo von 31. August bis 2. September: Mehr Unterstützung, Wertschätzung und Respekt für freie Tanzszene Österreichs

Initiative Tanz- & Bewegungskunst Österreich und Gewerkschaftsinitiative vidaflex organisieren erste Performance-Demonstration Österreichs

Wien (OTS) - Die Corona-Krise hat Berufs- und Privatleben auf den Kopf gestellt. Viele Beschäftigte stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen – manche mehr als andere. Besonders hart hat es auch Selbstständige und EPUs getroffen. Viele sind durch die finanziellen Sicherheitsnetze gefallen und über Nacht vor dem Nichts gestanden. Diese Erfahrung mussten auch sehr viele TänzerInnen, ChoreografInnen, Tanzlehrende und TanzstudiobetreiberInnen machen.



Was es dringend braucht, sind eine faire Verteilung der Fördergelder, eine Aufwertung des Tanzes als eigenständige Kunstform und eine besondere soziale Absicherung für Tanzschaffende. Daher organisieren die Initiative Tanz- & Bewegungskunst Österreich und die Gewerkschaftsinitiative vidaflex gemeinsam mit über 300 TänzerInnen die erste Performance-Demonstration Österreichs: An drei Tagen werden Am Gestade in Wien mehr als 80 Acts auftreten, von Ballett über Tango bis zeitgenössischen Tanz.



Zeit: 31. August bis 2. September 2020 jeweils von 10 bis 17 Uhr

Ort: Am Gestade, 1010 Wien



