HIER SPIELT DAS LEBEN: Red Bull Media House launcht die erste Ausgabe der neuen BÜHNE.

Wien (OTS) - Heute erscheint die erste Ausgabe der BÜHNE, des neuen Magazins von Red Bull Media House Publishing. Schon am Vorabend lud das BÜHNE-Magazin gemeinsam mit dem Club 20 zu einem spannenden Kultur-Talk ins Hotel InterContinental in Wien ein.

Hier spielt das Leben. Das Motto ist Programm. Denn die neue BÜHNE ist mehr als nur ein Magazin für Theater, Oper und Musical. Sie ist ein multimedialer Botschafter für Herzensbildung, und vor allem ist sie eine Eintrittskarte in die Zauberwelt des Theaters.

Unter der Leitung von Chefredakteur Atha Athanasiadis bringt das neue Magazin die großen Themen der Theaterwelt in aller Leichtigkeit auf den Punkt. Außergewöhnliche Reportagen und Porträts, witzige Kolumnen und anspruchsvolle Essays befeuern die Lust auf die Bretter, die immer noch die Welt bedeuten.

Zu den neuen Autoren des Magazins zählen u. a. Michael Hufnagl, stv. Chefredakteur, Angelika Hager, Intendantin des Literaturfestivals „Schwimmender Salon“, der Kolumnist und Kabarettist Guido Tartarotti sowie Christoph Wagner-Trenkwitz, Chefdramaturg der Volksoper.

Außerdem konnte man für die erste Ausgabe Elīna Garanča, einen der großen Opernstars unserer Zeit, als Gastautorin gewinnen.

Neben dem Printmagazin wird die neue Medienmarke durch eine digitale Plattform mit Blogs & Videos, Social-Media-Formate sowie einen Newsletter ergänzt. Als Content-Hub dient dabei buehne-magazin.com

„Die neue BÜHNE ist ein Spiegelkabinett unserer kulturellen Identität, in dem die großen Themen der Theaterwelt in verständlicher und fein formulierter Sprache auf den Punkt gebracht werden“, sagt Andreas Kornhofer, Herausgeber und Geschäftsführer Red Bull Media House Publishing.

Prof. Dr. Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins, ergänzt: „Gemeinsam mit dem Red Bull Media House haben wir in den Sommermonaten – trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat, eine neue BÜHNE kreiert, die den Menschen die Schwellenangst vor Kunst und Kultur nehmen soll. Wir wissen, es steht uns eine Spielzeit mit vielen Fragezeichen bevor – aber in der BÜHNE erleben wir die Zauberwelt des Theaters garantiert.“

Kultur-Talk „Bühne Österreich – heiß umfehdet, wild umstritten“.

Wie sehr braucht das Land die Kultur, und wie sehr brauchen die Kulturschaffenden die Politik? Geht der Stellenwert der Kunst und der Kulturpolitik verloren? Gemeinsam mit dem Club 20 lud das BÜHNE-Magazin gestern Abend zum Kultur-Talk in das Hotel InterContintental ein. Die Podiumsgäste waren: Thomas Gratzer (Direktor Rabenhof Theater), Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident), Karola Kraus (Direktorin mumok), Bogdan Roščić (Direktor Staatsoper Wien), Matthias Naske (Vorstand, Intendant Wiener Konzerthaus), Florian Scheuba (Satiriker) und Maria Teuchmann (Geschäftsführerin Sessler Verlag).

Ernst Woller: „Kunst und Kultur sind Grundlebensmitteln unserer Gesellschaft – gerade Wien braucht sie. Wien ist DIE Kunst- und Kulturstadt.“

Florian Scheuba: „Für die geistige Gesundheit ist Kunst und Kultur lebenswichtig.“

Bogdan Roščić: „Meinen Job sehe ich derzeit darin, all jenen, die die Oper vermissen, rational zu vermitteln, warum ein Opernbesuch sicher ist.“

Die BÜHNE erscheint zehnmal im Jahr in einem Umfang von 100 Seiten und geht an alle Theaterkarten-Abonnentinnen und -Abonnenten der Häuser des Wiener Bühnenvereins. Darüber hinaus liegt es an allen wichtigen Kultur- und Tourismusstätten auf und wird über den Zeitschriftenhandel in ganz Österreich vertrieben. Die erste Ausgabe der BÜHNE erscheint in einer Druckauflage von über 65.000 Exemplaren. Copypreis: 5,50 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

STEFAN PORTENKIRCHNER

Communication Specialist • Red Bull Media House GmbH

Heinrich-Collin-Strasse 1 • 1140 Wien • Austria

M: +43 664 888 927 63

stefan.portenkirchner @ redbull.com • www.redbullmediahouse.com

BEYOND THE ORDINARY