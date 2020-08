Anpfiff! ÖFB-Cup Runde 1 gleich sechsmal live in ORF 1 und ORF SPORT +

Auftakt am Freitag, dem 28. August, um 17.45 Uhr mit WAC – SC Neusiedl am See 1919

Wien (OTS) - Die Fußball-Saison 2020/21 startet mit dem ÖFB-Cup – und mit ORF 1 und ORF SPORT + haben die Fußballfans trotz Corona-Bestimmungen freien Zugang. Aus der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups sind gleich sechs Begegnungen live zu sehen. Zum Auftakt überträgt ORF SPORT + am Freitag, dem 28. August, um 17.45 Uhr das Spiel mit WAC – SC Neusiedl am See 1919. Insgesamt werden in der ersten Cup-Runde 31 Spiele ausgetragen. Da die SV Mattersburg aus dem Bewerb ausgeschieden ist, steht der FC ASKÖ Gmünd bereits in der zweiten Runde.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und ORF 1 in der Übersicht:

Freitag, 28. August, 17.45 Uhr, ORF SPORT +: WAC – SC Neusiedl am See 1919 (Kommentator Hannes Orasche, Experte Helge Payer)

Freitag, 28. August, 20.15 Uhr, ORF SPORT +: Sturm Graz – Sportverein Innsbruck (Kommentator Rainer Liebich, Experte Helge Payer)

Samstag, 29. August, 16.15 Uhr, ORF 1: SC Schwarz Weiß Bregenz – Salzburg (Kommentator Thomas König, Experte Herbert Prohaska)

Samstag, 29. August, 20.15 Uhr, ORF SPORT +: ASV Siegendorf – LASK (Kommentator Daniel Warmuth, Kokommentator Helge Payer, Experte Herbert Prohaska)

Sonntag, 30. August, 11.00 Uhr, ORF SPORT +: Austria Wien – SC Retz (Kommentator Michael Bacher, Kokommentator Oliver Oberhammer, Experte Herbert Prohaska)

Sonntag, 30. August, 17.15 Uhr, ORF 1: SK Rapid – T.S.V. St. Johann im Pongau (Kommentator Daniel Warmuth, Experte Helge Payer)

Auch sport.ORF.at, ORF Fußball und ORF-TVthek widmen dem ÖFB-Cup redaktionelle, im Web und via App verfügbare Schwerpunkte: Storys, Hintergrundinfos, Analysen, Tabellen und Statistiken, Live-Ticker, Social-Media-Postings u. v. m. stehen auf dem Programm. Und man kann via Live-Stream auch direkt bei den ORF-Übertragungen der Spiele dabei sein oder Highlights als Video on Demand nachsehen. Der ORF TELETEXT bietet auf seinen Sportseiten (ab Seite 200) Storys, Live-Ticker und Tabellen.

