SP-Kopietz: Blümel mutiert zum Märchenonkel der Nation

Faktencheck des „Kurier“ widerlegt zahlreiche Behauptungen des Wiener VP-Obmanns

Wien (OTS/SPW) - „Statt faktenbasierter Politik Stehsätze, Halb- und Unwahrheiten und bloße Show – Wiens ÖVP-Obmann und Finanzminister Gernot Blümel hat bei seinem jüngsten ORF-Auftritt bestätigt, dass er Ambitionen für die Rolle des Märchenonkels der Nation hat. Das unterstreicht u.a. die Tageszeitung 'Kurier' mit ihrem Faktencheck über falsche Blümel-Behauptungen in der ZIB 2. Blümel kennt sich ganz einfach in der Stadtpolitik nicht aus“, erklärte der Wiener SP-Gemeinderat Harry Kopietz.

„So entpuppte sich die Wiederholung der uralten ÖVP-FPÖ-Argumentation, dass Wiener fürs Nichtstun mehr bekämen als Menschen in anderen Bundesländern fürs Arbeiten, im Kurier-Faktencheck demnach einmal mehr als Seifenblase“, setzte der SP-Politiker fort. Wie das renommierte Blatt sorgfältig recherchierte, sei die „monatliche Leistungshöhe pro Bedarfsgemeinschaft für Lebensunterhalt und Wohnen in Vorarlberg und Tirol deutlich höher als in Wien“. Kopietz: „Auch bei anderen Behauptungen über die angeblich so schlechte Politik Wiens im Zusammenhang mit Wohlstandsindikatoren hat Budgetzahlen-Verwechsler Blümel mehr als geschludert und wichtige Analysen und Fakten aus purer Absicht oder wohl mehr aus Unwissenheit ganz einfach unter den Tisch fallen lassen. Reine Showpolitik wie beim großen inhaltlichen ‚Leermeister‘, angereichert mit Schmähtandeleien, ist auch für Blümel offensichtlich allein Zweck, der die Mittel heiligt. Diese Rechnung wird aber bei der Gemeinderatswahl am 11. Oktober nicht aufgehen. Wien wird weiterhin einen roten Stadtchef haben“, gab sich Kopietz abschließend überzeugt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien