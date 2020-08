Mehrheit der Österreicher würde auch im Fall einer zweiten Corona-Welle Gesundheit den Vorrang vor Wirtschaft geben

Market-Umfrage für den „trend“: 31 Prozent wollen, dass alle Schulen geöffnet bleiben.

Wien (OTS) - Massenhafte Kurzarbeit, steigende Arbeitslosigkeit, Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Geschäfte, Wirtshäuser und Schulen – trotz der negativen Erfahrungen als Folge des ersten Lockdowns würden die Österreicher auch im Falle einer zweiten großen Corona-Welle Gesundheit den Vorrang vor der Wirtschaft geben. Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage des Linzer Market-Instituts für den „trend“, wie das Wirtschaftsmagazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. 22 Prozent geben an, dass die Gesundheitspolitik absolute Priorität haben sollte, 39 Prozent, dass sie „eher Vorrang“ haben sollte, auch wenn dadurch Arbeitsplätze und Wirtschaft gefährdet werden. Fast zwei Drittel der Befragten befürworten die Corona-Maßnahmen der Regierung prinzipiell, besonders hoch ist die Zufriedenheit mit der Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit Tests und Quarantänen für Heimkehrer aus betroffenen Ländern. Dagegen ist die Unzufriedenheit mit der Verfügbarkeit von Tests und der Dauer von Auswertungen groß, 55 Prozent bewerten die Situation unzureichend. Für den Schulstart wünschen sich 31 Prozent der Befragten, dass alle Schulen auf jeden Fall geöffnet halten sollen. Elf Prozent hingegen finden, dass die Schulen weiterhin geschlossen bleiben sollten. 58 Prozent befürworten kurzfristige und regionale Schließungen im Falle von dort auftretenden Infektionen, wie von der Regierung vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsredaktion 01/21755-0; redaktion @ trend.at