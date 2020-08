Arnoldner: Wo bleibt die Fairness im Wahlkampf?

Unfaire Attacken der Mitbewerber nehmen zu – Neue Volkspartei Wien bringt Anzeige wegen Sachbeschädigung ein

Wien (OTS) - „Wo bleibt die vielgepriesene Fairness in diesem Wahlkampf“, fragt Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und zählt auf: Die Neos stürmen Klubräumlichkeiten der anderen Rathaus-Fraktionen und machen ohne Drehgenehmigung Videos; SPÖ-Stadtrat Czernohorszky verunglimpft in einem Video den ÖVP-Wahlkampf; die Wiener Grünen melden aus Angst vor Verteilaktionen eine Dauer-Demonstration rund um den Gürtel-Pool an. „Gipfel dieses unfairen Wahlkampfes ist die offensichtliche Sachbeschädigung von ÖVP-Autos durch die SJ Wien. Diese Sachbeschädigungen bringen wir zur Anzeige!“, so die Landgeschäftsführerin.

Mehrere Autos des „Team Türkis“ wurden mit Graffitis beschmiert und SJ-Pickerl beklebt. „Anstatt sich zu entschuldigen macht sich die SJ Wien in Internet-Postings über diese Aktion auch noch lustig. Ich verlange von der SPÖ-Wahlkampfleitung eine Entschuldigung, Mithilfe bei der Aufklärung und Suche nach Beteiligten und die Einstellung solcher Methoden. Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt!“, so Bernadette Arnoldner.

