Neuauflage des Skriptums „Aktuelles Rechts- und Versicherungswissen für Versicherungsmakler“

WKÖ-Fachverband der Versicherungsmakler: Das Muss für die Ausbildung und Nachschlagewerk für Versicherungsmakler und Berater ist ab sofort verfügbar

Wien (OTS) - Auch 2020 gibt es eine Neuauflage der Skripten des Fachverbandes der Versicherungsmakler der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Der Erfolg des Skriptums in den letzten Jahren zeigt, dass sich die Lernunterlage in der Branche und bei angehenden Versicherungsmaklern etabliert hat“, betont Christoph Berghammer, Obmann des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. „Als aktuelles Nachschlagewerk sowie als qualitative Lernunterlage genießt es in unserem Berufszweig eine hohe Wertschätzung. Laufende Weiterbildung, die Festigung und Vertiefung sowie die Erweiterung seines fachlichen Wissensstands ist für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten nach wie vor unerlässlich.“



Die insgesamt vier Bände bzw. rund 1.600 Seiten liefern umfangreiches Fachwissen zu den komplexen Themenbereichen Allgemeine Rechtskunde und Versicherungsvertragsrecht, Fachkunde, Personenversicherungen und Kfz-Versicherungen, Sachversicherungen bzw. Vermögensversicherungen und Versicherungsmaklerrecht. Als Verfasser des aktualisierten Skriptums konnten auch dieses Jahr wieder praxiserprobte Experten aus den jeweiligen Themengebieten gewonnen werden.



Aktuelle Entwicklungen aus Gesetzgebung und Rechtsprechung, wie beispielsweise die Neuregelung der motorbezogenen Versicherungssteuer und die Steuerreform 2020 wurden dabei ebenso berücksichtigt wie aktuelle Entwicklungen zur COVID-19-Pandemie. Die Abschnitte zur Cyberversicherung und zum Versicherungsmaklerrecht wurden grundlegend überarbeitet.



Ab sofort ist das Skriptum in Buchform im WKÖ-Webshop unter https://webshop.wko.at erhältlich.



Die jeweilige Landesorganisation in den Bundesländern informiert Sie gerne über Ausbildungskurse für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. (PWK371/JHR)

