Die perfekten Werbeflächen: Schindler Digital Media Services

Schindler verwandelt Aufzüge in Kommunikationsplattformen

Wien (OTS) - Schindler Digital Media Services umfassen alles rund um digitale Medien vor und in der Aufzugskabine. Ein Aufzug ist ab sofort kein reines Transportmittel mehr, er ist zur zentralen Kommunikationsplattform innerhalb von Gebäuden geworden. Entfalten Sie mit Schindler Digital Media Services das volle Potenzial Ihres Aufzugs und erzielen Sie ungeahnte Werbeeinnahmen, während Sie Ihre Fahrgäste mit willkommenen Botschaften begeistern!

Ungeteilte Aufmerksamkeit

Nutzen Sie die ungeteilte Aufmerksamkeit Ihrer Passagiere, Mieter und Kunden vor und im Aufzug, um wichtige Informationen, klare Botschaften und dynamische Werbung zeitgemäß zu übermitteln. Einfach, in Echtzeit und von überall, das Schindler Ahead Content Management System ermöglicht es Ihnen die gewünschten Inhalte webbasiert einzuspielen und jederzeit abzuändern. Aufeinander abgestimmter Content oder auf jedem Schindler Ahead Produkt eine andere Botschaft, Sie entscheiden wie Sie Ihre Zielgruppe begeistern.

Produkte

Mit der Produktpalette der Schindler Digital Media Services wird jeder Aufzug zur Kommunikationsplattform für attraktive Angebote, informative Nachrichten und unterhaltsame Videos. Die Schindler Ahead DoorShow projiziert Botschaften auf die Aufzugstüren, mit dem Schindler Ahead AdScreen lassen sich Angebote und Werbung zielgruppenspezifisch ausstrahlen und der Schindler Ahead SmartMirror vereint Botschaften mit Spiegelbildern. Aufmerksamkeitsstarker Content, während Ihre Zielgruppe komfortabel an ihr Ziel gebracht wird.

Schindler Ahead DoorShow

Aus Warten wird Entertainment: Eigenwerbung und Informationen direkt auf Ihre Aufzugstüren projizieren. Die Schindler Ahead DoorShow verwandelt Ihre Aufzugstüren in ein völlig neues Kommunikationsmedium und bietet eine willkommene Abwechslung mit Botschaften vor dem Aufzug. Die Wartezeit wird durch die Projektion unterhaltsamer sowie informativer Nachrichten gefühlt verkürzt und lässt Ihre Passagiere schöner warten.

Schindler Ahead SmartMirror

Schindler Ahead präsentiert ein noch nie dagewesenes Multimedia Erlebnis. Beste Unterhaltung und Information für Ihre Passagiere. Schindler Ahead SmartMirror ist beides: Spiegel und Bildschirm. Mit Schindler wird Liftfahren somit zu einer außergewöhnlichen Erfahrung. Ein Spiegel, der sich auch als Bildschirm nutzen lässt. Mit dem Schindler Ahead SmartMirror lassen sich Informationen, Werbung oder News in der Kabine einblenden, ohne die klassische Funktion des Spiegels zu verlieren.

Schindler Ahead AdScreen

Der Schindler Ahead AdScreen ist aktuell die beeindruckendste Form Werbung zu zeigen. Beste Unterhaltung und Information für Ihre Passagiere im Aufzug. Die Fahrzeit des Aufzuges wird ab sofort perfekt genutzt: Der Schindler Ahead AdScreen bewirbt Produkte sowie Dienstleistungen einfach und effizient.

Erleben Sie die Schindler Digital Media Services Produkte live in unserem neuen VIP Showroom in der Schindler Zentrale, Wienerbergstraße 25, 1100 Wien. Terminanfragen bitte an digital-services.at @ schindler.com richten.

Weitere Informationen zu den Schindler Digital Media Services finden Sie auf: www.schindler.at/digital

