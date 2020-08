Neue Volkspartei Hernals: Fahrradstreifen in der Zwerngasse ist unkoordinierter Schnellschuss

Vorgehensweise der SPÖ widerspricht jeglichem demokratischen Verständnis

Wien (OTS) - „Nun ist das eingetreten, wovor wir erst kürzlich gewarnt haben. Gestern wurde in der Zwerngasse ein Fahrradstreifen gegen die Einbahn aufgemalt. Das ist ein unkoordinierter Schnellschuss“, so Bezirksparteiobmann der neuen Volkspartei Hernals, Klaus Heintzinger, empört. Dieses Projekt der SP-Hernals beeinträchtigt nicht nur den Verkehr, vor allem zu Stoßzeiten, sondern stellt auch eine Gefahrenquelle für Fahrradfahrer dar, die von ihrer gewohnten Route abweichen und entlang der Carl-Reichert-Gasse weiterfahren müssen. Dass diese neue Route von den Anrainerinnen und Anrainern auch entsprechend angenommen wird, ist mehr als fraglich.

Die Ankündigung der SPÖ, in der kommenden Bezirksvertretungssitzung Mitte September darüber abstimmen zu lassen, mutet mit dieser Alleinvorgehensweise nicht nur seltsam an, sondern unterwandert jede demokratische Vorgehensweise. Bisher wurden weder Pläne noch Routen präsentiert, geschweige denn wurden andere Parteien eingebunden.

„Diese Aktion zeigt mehr als deutlich, wie jahrelanges Hinausschieben von Problemen der Bezirksverantwortlichen in Form `eines Kniefalles´ vor den Wahlen versucht wird zu kaschieren und auch gewisse Ängste vor überraschendem Wählerverhalten am 11.Oktober 2020 befürchtet werden“, so Heintzinger abschließend.

