FP-Kowarik ad Pool-Verlegung: Zatlokals Schnapsideen machen nicht einmal vor Landschaftsschutzgebiet halt!

Auer-Welsbach-Park eignet sich nicht für teure Wahlkampf-Showpolitik

Wien (OTS) - Verärgert zeigt sich FPÖ-Bezirksparteiobmann von Rudolfsheim-Fünfghaus, LAbg. Mag. Dietbert Kowarik, über die Ankündigung Gerhard Zatlokals, den Gürtel-Pool ab 5. September in den Auer-Welsbach-Park zu übersiedeln: „Nachdem auf Betreiben des Bezirksvorstehers von Rudolfsheim-Fünfhaus der Gürtelkreuzungsbereich Höhe Felberstraße/Stollgasse für ein Schwimmbecken gesperrt wurde und die zehntausenden Euro Kosten für das im 7. Bezirk gelegene Spektakel im Wesentlichen aus Bezirksmitteln bestritten wurden, gefällt sich der SPÖ-Politiker weiterhin in Showpolitik. Ärgerlicherweise macht Zatlokals Geltungsdrang nicht einmal vor einem Parkschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet halt“, so Kowarik.

„Offensichtlich kennt der Herr Bezirksvorsteher seinen eigenen Bezirk nicht – ich empfehle ihm die Flächenwidmungs- und Umweltgutkarten auf wien.gv.at – da könnte Zatlokal erkennen, dass der Auer-Welsbach-Park als Parkschutzgebiet und ex lege als Landschaftsschutzgebiet definiert ist. Falls er damit Probleme hat, soll er in der Bezirksvorstehung ein paar Zimmer weiter zu seinem freiheitlichen Stellvertreter gehen, der ist ihm bei der Auffindung im Internet gerne behilflich! Die Bestimmungen des § 6 (1) BO für Wien und § 24 Wiener Naturschutzgesetz erkläre ich gerne dem Kollegen Zatlokal!“, bietet Kowarik an, der anmerkt, dass der Schutzzweck dieser Bestimmungen das sensible Gebiet des Parks auch vor Aufstellung von Containern und sonstigen Schnapsideen des Bezirksvorstehers schützen sollte.

„Bezeichnend ist auch, dass die weiteren Kosten für die Übersiedlung und Betreibung (angeblich 80.000 Euro) aus dem Budget der MA 53 zur Verfügung gestellt und abgerechnet werden sollen. Die Propagandaabteilung der Stadt Wien muss also für die fragwürdige Wahlkampfaktion, die zufällig genau am 11.Oktober endet, herhalten.“, so Kowarik weiter.

Ztl.: Seriöse Entwicklung des Auer-Welsbach-Parks – die FPÖ zeigt wie es funktioniert.

Wie nachhaltige und seriöse Bezirkspolitik funktioniert, zeige einmal mehr die freiheitliche Bezirksrätefraktion in Rudolfsheim-Fünfhaus, so Kowarik weiter. Er verweist diesbezüglich auf einen Antrag der FPÖ im nächsten Bezirksparlament, wonach die Einrichtung eines großen Zierteiches im Auer-Welsbach-Park geprüft werden soll. Damit soll einerseits längerfristig eine Mikroklimaverbesserung und die Verbesserung der tierischen Artenvielfalt durch eine passende Uferbepflanzung erreicht werden, andererseits gelänge dadurch die Annäherung an die historische Parkplanung, erklärt der freiheitliche Gemeinderat.

„Ich hoffe, dass die `Zeit fokussierter Unintelligenz´ (copyright by Michael Häupl) auch in der Rudolfsheim-Fünfhauser Bezirksvorstehung bald ihr Ende findet und der Bezirksvorsteher zu seriöser Bezirksentwicklungspolitik zurückkehrt“, schließt Kowarik.

