„Netzhaut Ton Film Festival“ in Wiener Neustadt

Filme, Konzerte und Live-Veranstaltungen ab 27. August

St. Pölten (OTS/NLK) - Filme, Konzerte, Live-Veranstaltungen und Kino unter Sternen erwartet die Besucher beim „Netzhaut Ton Film Festival“ von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. August, in Wiener Neustadt. Dabei setzen die Initiatoren Katharina Stemberger und Fabian Eder auf qualitativ hochwertige Doublefeatures im Bürgermeistergarten und im Stadttheater: Zu den fünf Themen „Die andere Wirklichkeit“, „Das verkehrte Bild“, „Die geraubte Zukunft“, „Der tiefe Graben“ und „Die sichtbare Frau“, die jeweils aus dokumentarischer wie aus fiktionaler Sicht aufgeworfen werden, gibt es Diskussionsrunden mit Filmemachern und hochkarätigen Gästen vor und mit Publikum. Auch bei einem gemeinsamen Frühstück im Bürgermeistergarten können einander Publikum, Nachwuchs, Filmemacher und Musiker begegnen; vor dem Freiluftfilm am Freitagabend wird es zudem einen gemütlichen „Filmcocktail“ geben.

Eröffnet wird am Donnerstag, 27. August, um 17.30 Uhr im Bürgermeistergarten u. a. mit Velvet Elevator (ab 18.30 Uhr) und dem Eröffnungsfilm „Immortal“ (ab 20.30 Uhr), während zur selben Zeit im Stadttheater „Sons of Denmark“ zu sehen ist. Weitere Spielfilme sind „Mr. Jones“ (Freitag, 28. August, ab 12.30 Uhr), „County Lines“ (Freitag, 28. August, ab 17 Uhr), „Gundermann“ (Samstag, 29. August, ab 16.15 Uhr) und „Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao“ (Samstag, 29. August, ab 20.30 Uhr). Dazu kommen die Dokumentationen „The Disappearance of My Mother“ (Freitag, 28. August, ab 20.30 Uhr), „Another Reality“ (Samstag, 29. August, ab 11 Uhr), „Sheme Birds“ (Samstag, 29. August, ab 13 Uhr) und „My Father The Spy“ (Sonntag, 30. August, ab 14 Uhr).

Das Nachwuchsprogramm umfasst die Themenblöcke „I can‘t believe it‘s not reality“ (Freitag, 28. August, ab 15 Uhr und Samstag, 29. August, ab 20.30 Uhr), „Breaking the norm, breaking reality“ (Samstag, 29. August, ab 20.30 Uhr und Sonntag, 30. August, ab 12 Uhr) sowie „Point of (no) reality“ (Samstag, 29. August, ab 14.45 Uhr und Sonntag, 30. August, ab 16 Uhr), das Tonprogramm Walking Concerts mit Die Strottern (Freitag, 28. August, ab 16 Uhr), Matthias Loibner (Samstag, 29. August, ab 15 Uhr) und Clemens Wenger (Sonntag, 30. August, ab 15 Uhr) sowie Auftritte von 5/8erl in Ehren am Samstag, 29. August, ab 18.45 Uhr und Die Strottern im Zuge der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 30. August, ab 19 Uhr.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02622/373-311 und www.netzhaut-ton-film-festival.at.

