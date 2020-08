Continentale Assekuranz Service GmbH: Seit mehr als 60 Jahren stabile Beiträge in der BU-Vorsorge

Wien (ots) - Hohe Beständigkeit bescheinigen Analysten der Continentale Lebensversicherung. So bestätigt die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH dem Traditionshaus maximale Stabilität der Beiträge in der Berufsunfähigkeits-Vorsorge (BU-Vorsorge). Beim "Versicherungs Award Austria 2020" zählt die Continentale in der Sparte BU ebenfalls zu den prämierten Unternehmen. Obendrein ist die BU-Versicherung der Continentale flexibel, zukunftsorientiert und für junge Leute besonders günstig. In Österreich sind die Produkte der Gesellschaft über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Hervorragender Partner

"Diese Auszeichnungen unterstreichen: Stabilität, Qualität und Service sind die Zutaten, die einen sehr guten Lebensversicherer ausmachen", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Auf uns können sich Kunden und Vermittler jederzeit verlassen."

Die Zukunft im Blick

Seit mehr als 60 Jahren bietet die Continentale BU-Tarife; seit 1996 auch in Österreich. In dieser Zeit hat sie die eingangs berechneten Prämien nie angehoben. "Wir kalkulieren immer langfristig", betont Dr. Hofmeier. "Aktionen mit reduzierter Risikoprüfung oder Sonderangebote sind nicht unser Stil." Dabei passt die Continentale ihre Tarife stetig an aktuelle Entwicklungen an. Erst kürzlich stufte sie rund 300 Zukunftsberufe günstiger ein oder nahm diese ganz neu auf.

Besonders günstig für junge Leute

Mit der speziellen Start-Variante der Continentale Premium BU genießen bereits Lehrlinge, Studierende sowie Berufseinsteiger umfassenden Schutz zu günstigen Beiträgen. Eltern können bereits Schüler ab 10 Jahren bei der Continentale versichern. Dr. Hofmeier: "Je früher - und gesünder - sich die Menschen gegen den Verlust der Arbeitskraft absichern, desto preiswerter sorgen sie vor."

Attraktive Upgrade-Pakete

Durchdachte Zusatzoptionen und umfassende Nachversicherungsgarantien ermöglichen es, den Schutz später an neue Situationen im Leben anzupassen. Vor allem mit Upgrade-Paketen kann der Kunde seine Vorsorge bei der Continentale individuell ausbauen. Das geht mit einem nur geringen Mehrbeitrag. Mit dem Karriere-Paket lässt sich zum Beispiel die BU-Rente auf bis zu 2.500 Euro verdoppeln. Möglich ist dies bei Abschluss der Lehre oder des Studiums. Sinnvolle Leistungen sichert sich der Kunde auch mit dem Plus-Paket: So erhält er beispielweise bei den Diagnosen Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall bis zu 15 Monate lang eine Leistung in Höhe der vereinbarten monatlichen BU-Rente. Schließt der Versicherte das Pflege-Paket ab, bekommt er unter anderem im Pflegefall zusätzlich eine lebenslange Pflege-Rente.

Mehr Informationen zur Continentale PremiumBU finden freie Vermittler unter

https://makler.continentale.at/bu-vorsorge.

Über die Continentale Assekuranz GmbH

Die CAS bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Der Verbund ist seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Sie gehörte außerdem zu den ersten Anbietern von Fondspolizzen. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerfried Karner

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at