Marchetti: Selbstinszenierung von SPÖ-Bezirksvorsteher Franz wird immer skurriler

Die Posse der ungenierten Wahlwerbung der SPÖ Favoriten ist um ein Kapitel reicher

Wien (OTS) - "Wir erleben in den letzten Jahre in Favoriten ein selbst für die SPÖ neues Ausmaß an unverschämter Selbstinszenierung. Zuerst eine eigene DKT-Edition mit dem Konterfei des Bezirksvorstehers bis hin zu einer "Lokalinfo", aus der der SPÖ-Politiker ganze 18 Mal (!) auf nur acht Seiten herauslacht - beides natürlich kurz vor der Wahl und auf Bezirkskosten", wundert sich der Favoritner Bezirksparteiobmann der neuen Volkspartei Wien, Nico Marchetti.



"Die Enthüllung eines Riesen-Graffiti auf einer Hauswand am Columbusplatz, wo es übrigens eine Vereinbarung gibt, keine parteipolitische Werbung zu machen, ist ein Monument der Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit der SPÖ“, so Marchetti. „Im Integrationsbereich versagt der Bezirksvorsteher Marcus Franz dagegen auf ganzer Linie. Er hätte also mehr als genug wirkliche Probleme, um die er sich kümmern sollte", so Marchetti abschließend.

