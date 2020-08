Deutsch: „Türkis-grünes Regierungsversagen erreicht mit Grenzchaos samt Gefährdung von Menschen neuen Tiefpunkt“

Corona-Chaos von Kurz, Anschober & Co. setzt sich auf dramatische Weise fort – Tausende Menschen stundelang ohne Wasser und Nahrung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Montag, heftige Kritik am von der Regierung verursachten Grenz-Chaos an der slowenisch-österreichischen Grenze geübt. „Das Vorgehen war nicht nur stümperhaft, sondern völlig unverantwortlich. Die Bilder und Berichte von der Grenze waren erschütternd: Tausende Menschen steckten bis zu 15 Stunden im Stau. Viele verzweifelte Menschen mussten ohne Wasser und Nahrung im Stauchaos ausharren, sogar schwangere Frauen waren stundenlang im Stau-Chaos gefangen. Ganz zu schweigen von der Gefahr schwerer Unfälle durch völlig übermüdete AutofahrerInnen, die nach Stunden ohne Schlaf und voller Ärger die Weiterfahrt antraten“, zeigte Deutsch die teils lebensgefährlichen Auswirkungen der Anschober-Verordnung auf. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Das türkis-grüne Regierungsversagen erreicht mit dem durch die Verordnung provozierten Grenzchaos und der dadurch herbeigeführten Gefährdung von Menschen einen neuen dramatischen Tiefpunkt. Die Regierung wäre gut beraten, Verantwortung zu übernehmen, Fehler einzugestehen und endlich daraus zu lernen. Es kann nicht sein, dass durch den Corona-Pfusch von Kurz, Anschober und Co. Menschenleben gefährdet werden“, so Deutsch, der sich beim Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser für sein umsichtiges Handeln bedankte. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/