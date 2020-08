TCL stellt neuesten intelligenten Prozessor auf der IFA 2020 mit dem Thema #SwitchOnPossibility vor

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Kommen Sie vorbei und erleben Sie TCLs AIxIoT-Lifestyle, geprägt von intelligentem Fortschritt, beeindruckenden, vernetzten Smart-Home-Geräten und von mit großer Spannung erwarteten Sponsorenhinweisen

TCL Electronics (1070.HK), ein dominanter Akteur in der weltweiten TV-Industrie sowie ein führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das 2020 verschiedene QLED-Fernsehgeräte auf den Markt brachte und dabei das Ziel verfolgt, das Leben mit innovativer Technologie intelligenter zu gestalten, wird auf der IFA 2020 Global Press Conference (GPC) mit dem neuesten intelligenten audiovisuellen Prozessor sowie einem vollständigen Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten und mit großer Spannung erwarteten Sponsorings zum Thema "Switch on Possibility" vertreten sein.

TCL, eine dank fortschrittlicher TV-Lösungen, preisgekrönter Soundbars, intelligenter MDA-Produkte sowie bevorzugter Mobilgeräte schnellwachsende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, optimiert und erweitert weiterhin die Grenzen ihrer Display- und Audiotechnologie, um Verbrauchern auf vernetztere und ansprechendere Weise ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis bieten zu können. TCL wird die Messlatte erneut höher legen und auf der IFA 2020 Global Press Conference am 3. September 2020 einen intelligenten audiovisuellen Prozessor vorstellen, der die Aufmerksamkeit der Medien und Industrie auf sich ziehen wird.

"Auf der IFA 2020 werden wir das Leistungsvermögen intelligenter Technologie bezeugen, die während herausfordernder Zeiten als vereinendes, bildendes sowie gemeinsam nutzbares Werkzeug agiert. Die Industrie hat sich weiterentwickelt und an ihre Verbraucher angepasst, während wir damit beschäftigt sind, neue und innovative Wege zu entdecken, die es uns ermöglichen, weiterhin vernetzt zu bleiben. Wir bewegen uns nach wir vor nach vorne und haben uns dazu verpflichtet, unseren weltweiten Nutzern die besten intelligenten Produkte anzubieten", kommentierte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics.

TCLs IFA2020-Ankündigungen werden auf dem Messedamm 22, 14055 Berlin stattfinden und unter https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html live übertragen.

TCL IFA 2020 Global Press Conference:

Datum: 3. September 2020

Uhrzeit: 13:00 - 13:45 (MESZ) Live vom: Messedamm 22, 14055 Berlin oder unter https://www.tcl.com/exhibition/ifa2020.html



Social Media-Updates:



Facebook - @tclTV

Twitter - @TCL_TV_Global

Instagram - @tclelectroincs

YouTube - @TCL Electronics



Informationen zu TCL Electronics



TCL Electronics (1070.HK) ist ein expandierendes Unterhaltungselektronik-Unternehmen und führender Akteur in der globalen Fernsehindustrie. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut Sigmaintell lag TCL 2019 hinsichtlich des Verkaufsumfangs auf dem globalen TV-Markt an zweiter Stelle. TCL spezialisiert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik, die Fernsehgeräte, Audio- und Smart

Home-Produkte umfassen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1232344/image_5005564_12964382.jpg

Rückfragen & Kontakt:

TCL Global: Siyang Wang und Mason Zhong

+86-755-33311656

pr @ tcl.com