SP-Gemeinderat Christian Oxonitsch: „Endlich können OttakringerInnen wieder Citybikes in vollem Umfang nutzen!“

OttakringerInnen haben die Anbindung an die Innenstadt vermisst

Wien (OTS/SPW-K) - Der Ottakringer Gemeinderat Christian Oxonitsch zeigt sich hoch erfreut, dass ab heute die Citybike-Stationen wieder mit Rädern aufgefüllt werden: „Endlich werden die Citybike-Stationen innerhalb des Gürtels wieder bedient. Die kurzfristige Einstellung der Citybikes brachte für die NutzerInnen in Ottakring große Nachteile – die Anbindung an die Innenstadtbezirke war nicht mehr gegeben. Es freut mich sehr, dass unser Bürgermeister Michael Ludwig hier gemeinsam mit Stadträtin Ulli Sima und den Wiener Linien eine sinnvolle Lösung gefunden hat. So wird nicht nur vorübergehend der Betrieb gesichert sondern langfristig auch der Ausbau und die Modernisierung der Citybikes vorangetrieben.“

