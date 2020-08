PARK FRISCHE Auer-Welsbach-Park

Das erfolgreiche Projekt Gürtelfrische WEST findet ab 5. September eine Fortsetzung

Wien (OTS) - Auf Initiative des Bezirksvorstehers von Rudolfsheim-Fünfhaus (Wien 15) wandert der Pool von 5. September bis 11. Oktober in den Auer-Welsbach-Park. Für fünf Wochen entsteht hier ein neuer Ort der Erholung und Begegnung inmitten der grünen Parklandschaft zwischen Schönbrunn und dem Technischen Museum. Mit der PARK FRISCHE Auer-Welsbach-Park setzt der 15. Bezirk ein weiteres Zeichen für die Bedeutung des unmittelbaren Lebensraums in der Stadt.

Für den Auer-Welsbach-Park wird das Projekt der Gürtelfrische WEST abgewandelt und in ausgewählten Teilen realisiert: Im Zentrum steht der Pool, der direkt vom Gürtel in den Park transferiert und dort neu aufgebaut wird. Rund um den Swimming-Pool sind zusätzliche Services geplant: Neben Umkleide, WC-Container, Duschen und den technischen Vorrichtungen zur Einhaltung der Bäder-Hygienevorschriften wird der Pool durch eine Badeaufsicht begleitet, die für die Sicherheit und die Einhaltung der coronabedingten Vorschriften sorgt. Die Aufenthaltsflächen werden gestaltet und ein Verleih für Liegestühle angeboten. Ebenso vorgesehen ist ein 24-Stunden-Service zur Bewachung der gesamten Anlage.



Bereits beim Projekt Gürtelfrische WEST am Gürtelmittelstreifen ging es darum, den Stadtraum als alternativen Möglichkeitsraum zu öffnen und erfahrbar zu machen. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise hat der Lebensraum Stadt an Bedeutung gewonnen. Wien ist diesbezüglich künftig stark gefordert angesichts des steigenden Bevölkerungswachstums, der damit einhergehenden Verdichtung sowie Klimaveränderungen, die Städte zu Hitzepolen werden lassen. Die Auer-Welsbach-PARK FRISCHE knüpft zudem an die Tradition der Wiener Kinderfreibäder an, die v.a. in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut wurden. Die Bäder sollten der Gesundheit dienen und boten eine niederschwellige Infrastruktur nahe der dicht bebauten Wohngebiete an. Sie entwickelten sich zu einer der wichtigsten Freizeitaktivitäten für die Kinder jener Zeit. Auch im Auer-Welsbach-Park gab es – ebenso wie an mehreren Orten am oder in der Nähe des Gürtels – ein Kinderfreibad, das bis in die 1990er Jahre in Betrieb war.



„Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig der öffentliche Raum und die Gestaltung des unmittelbaren Umfelds für die Qualität des Alltags sind. Das neue Angebot im Auer-Welsbach-Park soll allen Bewohner*innen des 15. Bezirks und darüber hinaus allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung stehen“, so Gerhard Zatlokal, Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus.



Die Öffnungszeiten des Pools sind täglich von 13 – 19 Uhr geplant, der Eintritt ist frei. Der 15. Bezirk, der bereits gemeinsam mit dem 7. Bezirk die Gürtelfrische WEST initiiert hat, sendet damit erneut ein wichtiges Signal zur aktiven Gestaltung des Stadtraums für seine Bewohnerinnen und Bewohner.

