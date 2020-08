Toto: Zwei Jackpots, und ein Sologewinn beim Elfer

Jackpot-Serie geht in beiden Torwette Rängen weiter

Wien (OTS) - Mit Spielen aus Frankreich, Belgien, Holland, Schweden und Schottland gab es in der Toto Runde 34B ein sehr buntes Spielprogramm. Zu bunt für die Toto Fans, denn es gab weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer, und den einzigen Elfer der Runde tippte der Computer.

Beim Dreizehner gibt es also in der nächsten Runde einen Jackpot, und dabei wird es um rund 10.000 Euro gehen. Ebenso gibt es beim Zwölfer einen Jackpot, und da warten etwa 5.000 Euro.

Den einzigen Elfer der Runde tippte ein Vorarlberger, und dies glückte ihm per Quicktipp. Er erhält dafür mehr als 500 Euro. Gescheitert ist der Computer an Spiel 2 (Montpellier gegen Lyon) und an Spiel 12 (Mechelen gegen Brügge).

In der Torwette gelang es zum wiederholten Mal niemandem, auch nur vier Ergebnisse richtig vorherzusagen, womit die Jackpots in den ersten beiden Rängen in eine weitere Runde gehen.

Annahmeschluss für die Toto Runde 35A ist am Dienstag um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 34B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.318,27 - 10.000 Euro warten JP Zwölfer zu je EUR 2.331,87 1 Elfer zu je EUR 518,10 15 Zehner zu je EUR 69,00 68 5er Bonus zu je EUR 6,30

Der richtige Tipp: X X X X 1 / 2 1 1 1 X X 2 2 1 1 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 18.058,32 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.276,03 Torwette 3. Rang: 13 zu je EUR 31,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.229,84

Torwette-Resultate: 2:2 2:2 1:1 2:2 +:0

