Brigittenau: Nächste Station der Schau „Zeitreisende“

Fotos dokumentieren Veränderungen, Info: post@bv20.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des heurigen Bezirksjubiläums „120 Jahre Brigittenau“ ist im 20. Bezirk bis Ende November eine reizvolle Wanderausstellung mit dem Titel „Zeitreisende“ zu sehen. Dieses Projekt wird seitens des Bezirkes gefördert. Historische Bilder in Schwarz/Weiß zeigen Ansichten aus der Brigittenau und wurden von den Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohnern zur Verfügung gestellt. Es folgte die Kombination mit aktuellen Aufnahmen der jeweiligen Orte. Durch die künstlerische grafische Bearbeitung der alten und neuen Fotos kommen mannigfaltige Entwicklungen im 20. Bezirk zum Vorschein. Nächste Station der Kunstwerke-Schau (19 Grafiken und dazugehörige Texte): Von Mittwoch, 26. August, bis Freitag, 28. August, kann man die interessanten Arbeiten im „PensionistInnenklub Karl Meißl-Straße“ (20., Karl Meißl-Straße 11) bestaunen. Öffnungszeit an den 3 Tagen: Immer von 13.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auskünfte dazu gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 110 und E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Matthäus Häupl („Photographics“: Fotograf, Agentur) agiert als Organisator der spannenden Jubiläumsaktion „Zeitreisende“. Die Bilder-Kollektion wird später in weiteren PensionistInnenklubs, in Lokalen, im „Haus der Begegnung“ und an anderen Orten in der Brigittenau der Öffentlichkeit präsentiert. Seine Intentionen schildert der Kreative im Internet: www.zeitreisende.at.

Aktuelle Informationen:

Jubiläumsjahr 2020 – 120 Jahre Brigittenau: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/120jahre/

Brigittenau – Wien Geschichte Wiki: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Brigittenau

PensionistInnenklubs (KWP): www.pensionistenklubs.at

