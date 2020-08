Theater, Kabarett, Lesungen, Musicals und eine Opernkochshow

Von „Cavaliere Huscher“ am Semmering bis „Brüderlein fein“ in Bad Fischau

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen des „Kultur.Sommers.Semmering“ im Südbahnhotel am Semmering unternehmen Katharina Stemberger und das Concilium musicum Wien am Mittwoch, 26. August, ab 18 Uhr unter dem Titel „Cavaliere Huscher“ eine musikalisch-literarische Zeitreise in die Welt von Fritz von Herzmanovsky-Orlando. „Max & Moritz - und anderes Gereimtes von Wilhelm Busch“ bringt dann Robert Meyer am Freitag, 28. August, ab 15.30 Uhr auf die Bühne, ehe Tini Kainrath und das Ensemble 1040 Wien ab 19.30 Uhr mit Klängen der Strauss-Dynastie, Werken aus dem Schrammel-Kosmos und einer grausigen Geschichte aus „Kottan ermittelt“ die „Wiener Seele“ beleuchten. Dazu widmet sich Miguel Herz-Kestranek am Samstag, 29. August, ab 15.30 Uhr bzw. am Sonntag, 30. August, ab 19.30 Uhr Arthur Schnitzlers „Leutnant Gustl“ und unternehmen Sandra Cervik und Herbert Föttinger am Samstag, 29. August, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Für deine süße Seele“ einen Streifzug durch die Literatur der Jahrhundertwende von Arthur Schnitzler, Lina Loos und Peter Altenberg. Nähere Informationen und Karten unter 02664/200 25, e-mail tourismus @ semmering.gv.at und www.kultursommer-semmering.at.

Am Donnerstag, 27. August, bringt das Kinder- und Jugendtheater THEO, TheaterOrt für junges Publikum Perchtoldsdorf, erstmals „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach Michael Ende als modernes Umweltmärchen auf die Bühne. Regie führt Birgit Oswald, es spielen Victor Kautsch, Sabine Hollweck, Astrid Perz, Clara Nowak und Andreas Roder; die Musik wird von der Perchtolsdorfer Zither-Spielerin Monika Kutter beigesteuert. Das Stück steht bis Sonntag, 27. September, jeweils von Donnerstag bis Sonntag ab 16.30 Uhr auf dem Programm. Bei Schönwetter finden die Vorstellungen im Freien hinter dem Kulturzentrum statt, bei Schlechtwetter im Festsaal desselben. Nähere Informationen und Karten unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/ticketstheo.

Bei der musikalisch-literarischen Payerbacher Sommerfrische „Wiedererwachen“ werfen Stefanie Dvorak u. a. in einer musikalischen Lesung am Freitag, 28. August, ab 19.30 Uhr im Payerbacher Hof im Payerbach mit schwarzem Humor und Augenzwinkern Blicke auf das „Lieben & Leben (in der Vorstadt)“ zwischen Simmering und Hernals. Nähere Informationen und Karten unter 02666/524 23, e-mail hotel @ payerbacherhof.at und www.payerbach.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. August, hat Johannes Leopold Mayer im Rahmen der Reihe „Zu Besuch bei Ludwig van“ im Beethovenhaus Baden die Althistorikerin, Ausstellungsmacherin und Kulturwissenschafterin Mag. Lisa Noggler-Gürtler, Kuratorin des Beethoven-Museums in Wien-Heiligenstadt, zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630, e-mail willkommen @ beethovenhaus-baden.at und www.beethovenhaus-baden.at.

Am Freitag, 28. August, gastiert auch Gregor Seberg mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Wunderboi“ beim „Reichenauer Kultursommer“ im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, ehe am Samstag, 29. August, Joesi Prokopetz mit „Pferde können nicht reiten“ zu sehen ist; Beginn ist jeweils um 18 und 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Ticket-Hotline 05/71 71-21800 und www.seminarparkhotel.at/kultursommer2020.

Die Wachaufestspiele Weißenkirchen präsentieren am Samstag, 29. August, ab 20 Uhr im Teisenhoferhof „Wilhelm Busch in Wort und Ton“ mit Stephan Paryla-Raky, dem Bariton Benno Schollum und dem Pianisten Albert Sassmann. Nähere Informationen und Karten bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen unter 02715/22 68 und www.wachaufestspiele.com.

In der Burgarena Reinsberg steht am Samstag, 29. August, ab 20 Uhr „Die Nacht der Musicals“ mit Highlights aus diesem Genre in Solo-, Duett- und Ensemblenummern auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten beim Kulturdorf Reinsberg unter 07487/213 88, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Das Team von Michael Garschalls operklosterneuburg lädt am Samstag, 29., und Sonntag, 30. August, jeweils ab 16 Uhr unter dem Titel „Ohrenschmaus im Opernhaus ‒ Tony Makkaroni kocht die schönsten Opernarien“ in die Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Die lustige Opernkochshow für Kinder und die ganze Familie mit Andy Hallwaxx, Florina Ilie, Clemens Kerschbaumer, Lukas Johan und einem Streichquartett der Beethoven Philharmonie umfasst u. a. Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti und Johann Strauß (musikalische Leitung: Christoph Campestrini). Nähere Informationen und Karten unter 02243-/444-424, e-mail karten @ operklosterneuburg.at und www.operklosterneuburg.at.

Schließlich erzählt die Pop-Up-Operette „Brüderlein fein“ am Sonntag, 30. August, ab 11 Uhr im Schlosspark von Bad Fischau (bei Schlechtwetter im Saal) die Geschichte von Joseph Drechsler, dem Komponisten der Melodie von „Brüderlein fein“ aus Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ und seiner Frau Toni an deren 40. Hochzeitstag (Regie: Wolfgang Dosch). Nähere Informationen und Karten unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse