Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Mei Favoriten is ned deppat!“

Street-Art-Bild in Anlehnung an „Mundl“ Sackbauer

Wien (OTS/SPW) - Heute Vormittag erfolgte die mit Spannung erwartete Präsentation des Street-Art-Bildes von Bezirksvorsteher Marcus Franz am Columbusplatz. Auf einem 50 Quadratmeter großen Street-Art-Bild posiert Franz im Ruderlaibchen und mit vielen Tattoos, die eine tiefere Bedeutung haben. Franz: „Das Bild ist natürlich humorvoll gemeint – aber das, was ich damit ansprechen will – etwa dass wir der kinder- und jugendfreundlichste Bezirk sind – ist natürlich ernst gemeint. Die Tattoos und versteckten Hinweise zeigen alle eines: dass der Zehnte ein lebenswerter Bezirk ist und ich Favoriten im Herzen trage.“

Genauso wie die legendäre Filmfigur Edmund Sackbauer, die als Inspiration für das Street-Art-Bild diente, wohnte Franz selbst einmal in der Hasengasse. Anstatt viele Plakatwände im öffentlichen Raum zuzukleistern, setzte man nicht zuletzt deshalb auf eine einzige, große Hauswand „weil man damit direkt heimische Künstler*innen und Grafiker*innen sowie die lokale Wirtschaft unterstützt“, so Franz. Für das Street-Art-Bild wurden keine Steuermittel ausgegeben, es wurde „aus eigener Tasche“ bezahlt.

Zwtl.: Was macht Favoriten so lebenswert?

Dass im 10. Bezirk etwa der Barbara-Prammer-Hof als erster Gemeindebau-Neu entstanden ist. Oder dass der Zehnte ein heimlicher Öko-Bezirk ist, etwa mit dem größten Solarkraftwerk Wiens oder dem Pilotprojekt „50 Grüne Häuser“ für mehr Fassadenbegrünung. Auch mit dem größten Bürger*innenbeteiligungsprozess der Stadt, der die 45 Prozent Grünräume des Bezirks schützt und sichert, hat Favoriten die Nase vorne.

Der Zehnte punktet aber auch als kinder- und jugendfreundlichster Bezirk: mehr als die Hälfte des Budgets – fast 17 Millionen Euro – werden für Kinder und Jugendliche aufgewendet. Außerdem ist Favoriten wienweit die Nummer 1 bei Kleinkinderspielplätzen und hat stolze 166 Spielplätze insgesamt.

Als Bildungsbezirk wiederum beeindruckt der Zehnte mit dem größten FH-Campus Österreichs, der aktuell auf 9.000 Studierende ausgebaut wird sowie mit der größten Lehrwerkstätte Österreichs am Hebbelplatz für 700 Lehrlinge und 50 Ausbildner*innen.

Dazu kommen die CEU als neue Universität und viele Schulneubauten wie etwa an der Grundäckergasse, der Biotope City oder dem Sportgymnasium Viola-Park. Mit der Vollendung des insgesamt 3. Bildungscampus am Neuen Landgut, der 2023 fertiggestellt sein wird, wird Favoriten außerdem der Bezirk mit dem meisten Bildungscampussen sein.

Ein Foto des neuen Street-Art-Bildes finden Sie unter: https://bit.ly/3hkgUpw (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien