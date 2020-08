Samariterbund: Starke Nachfrage bei „Essen auf Rädern“ in ganz Wien

Der Samariterbund Wien baut seine Kapazitäten bei den Menüservices aus.

Wien (OTS) - „Ich freue mich seit Jahren jeden Tag sehr über die Lieferungen von ‚Essen auf Rädern‘ bis an meine Wohnungstüre“, erzählt die ehemalige Schauspielerin und Tänzerin Johanna L. und begrüßt den ihr vertrauten Samariterbund-Mitarbeiter David R., der ihr das gewünschte Menü liefert. „Mir schmeckt das Essen, die Qualität ist wirklich gut. Und auch der Preis ist attraktiv. Wo sonst kriegen Sie g‘schmackige Schinkenfleckerln um 3,60 €?“

„Um die Versorgungssicherheit auch während der Corona-Pandemie vor allem für ältere und kranke Menschen sicher zu stellen, hat der Samariterbund bei ‚Essen Auf Rädern‘ die Kapazitäten deutlich ausgebaut“, erklärt Oliver Löhlein, der Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. Dadurch wurde es möglich, dass seit Beginn der Pandemie allein in Wien über 26.000 Essen mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres zugestellt werden konnten.

Aktuell bestellen kann man unter https://shop.menueservices.at/, per E-Mail ear@samariterbund.net oder wochentags ab 8.00 Uhr unter der Telefonnummer (01) 89145-173. Die Samariterbund-Zustellung bis an die Wohnungs- bzw. Haustüre kann auch ohne persönlichen Kontakt erfolgen.

Wiener Klimaschutz-Ziele

„Alle Projekte des Samariterbundes übernehmen Verantwortung und stellen Nachhaltigkeit unter Beweis. So sind in Wien für die Auslieferung von ‚Essen auf Rädern‘ 26 Elektrolastenfahrräder im Einsatz, die einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wir sind damit nicht nur ökologischer unterwegs als mit PKWs, sondern oft auch schneller und immer kostengünstiger“, so Löhlein.

Hilfe von Mensch zu Mensch

Seit der Gründung vor fast 100 Jahren erfüllt der Arbeiter-Samariter-Bund Wiens seine soziale Mission: Die haupt- und ehrenamtlichen Samariterinnen und Samariter der Non-Profit-Organisation leisten für ältere Menschen, Kranke, Verletzte und in Not geratene Personen wichtige Hilfe von Mensch zu Mensch. Dabei wird der Samariterbund österreichweit von mehr als 316.000 Mitgliedern und Förderern unterstützt. Bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben sind fast 10.000 Haupt- und Ehrenamtliche sowie rund 2.000 Zivildiener im Einsatz.

