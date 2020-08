Rotes Kreuz besucht Amazon Verteilzentrum in Großebersdorf

Wien/München (OTS) - Das Amazon Verteilzentrum Großebersdorf erhielt heute außergewöhnlichen Besuch. Eine Delegation des Österreichischen Roten Kreuzes traf sich mit dem lokalen Amazon Team. Andreas Fuhrmann, Geschäftsleiter Einkauf & Service sowie Florian Rupprecht, Bereichsleiter Logistik des Roten Kreuzes, wurden von Amazon Standortleiter Peter Klein im modernen Paketverteilzentrum, das bald sein 2-jähriges Jubiläum feiert, in Empfang genommen.

Das Rote Kreuz war im Rahmen des Lockdowns im ersten Halbjahr 2020 intensiv gefordert, die Auslieferung lebensnotwendiger Güter unter den eingeschränkten Rahmenbedingungen sicherzustellen. Und auch Amazon stand vor der großen Herausforderung die Paketzustellung unter den noch nie dagewesenen Umständen aufrechtzuerhalten. Neben einer Spende in Höhe von 500.000 Euro, mit der Amazon das Österreichische Rote Kreuz zu Krisenbeginn unterstützt hatte, tauschten die beiden Organisationen nun ihre Erfahrungen und Best Practices im Bereich Logistik und Belieferung in Zeiten von Corona aus.

Peter Klein, Standortleiter des Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf im Rahmen des Besuchs:

„ Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Seit Ende März haben wir mehr als 150 Arbeitsprozesse in Großebersdorf umgestellt und proaktive Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergriffen. Wir lernen noch immer jeden Tag dazu, wenden Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern und Bereichen an und optimieren so laufend unsere Maßnahmen.Daher freuen wir uns auch besonders über den Austausch mit dem Roten Kreuz. “

Andreas Fuhrmann, Geschäftsführer Einkauf vom Roten Kreuz ergänzt:

„ Im Katastrophenfall kann das Österreichische Rote Kreuz auf ein weltweites Netzwerk zurückgreifen. Krisen sind nur gemeinsam bewältigbar – vielen Dank daher auch an Amazon für die großzügige Spende, die unserem Covid-Einsatz zu Gute gekommen ist. “

