ZONK!?!!

Das Ensemble Studio Dan eröffnet sein Projekt ZONK!?!! am Brigittaplatz und gratuliert dem 20. Bezirk zum 120-jährigen Jubiläum.

Einladung zum Pressegespräch im Rahmen des Eröffnungskonzerts am

Mittwoch, 26.8.2020



Das Ensemble Studio Dan bringt mit über 50 Performances und

Mini-Konzerten die Brigittenau vom 26. August bis 4. September zum

Schwingen. Die Spielorte reichen von der Friedensbrücke über den

Brigittaplatz bis zum Allerheiligenpark und der Unterführung am

Friedrich-Engels-Platz u.v.m. Einige Konzerte finden in Galerien wie

dem New Jörg und dem Kluckyland statt, dazu ein Special im

historischen Perinetkeller, dem ehemaligen Atelier der Aktionisten.

Alle Konzerte werden außerdem als Live-Stream auf der Studio

Dan-Facebook-Seite zu verfolgen sein. Der Eintritt ist frei.



Auszüge aus dem Programm wie James Tenneys In a large, open space

oder Steve Reichs Clapping Music werden beim Eröffnungskonzert

präsentiert. Im Anschluss laden wir Sie sehr herzlich zu einem

Pressegespräch mit dem künstlerischen Leiter, Daniel Riegler, ein

und bitten um Anmeldung unter press @ studiodan.at



Datum: 26.8.2020, um 19:30 Uhr



Ort:

Open-Air-Konzert vor dem Bezirksamt Brigittenau

Brigittaplatz 10, 1200 Wien



Url: https://studiodan.at/termine/



Rückfragen & Kontakt:

Studio Dan – Verein für Neue Musik

Angelika Heiss

angelika @ studiodan.at

0043 (0)676 36 76 558