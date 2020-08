TKG verurteilt den Angriff auf den Präsidenten der Jüdische Gemeinde Graz auf das Schärfste!

Wien (OTS) - Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG) verurteilt den Angriff auf den Präsidenten der Jüdische Gemeinde Graz , Elie Rosen auf das Schärfste. Unsere Mitgefühl und Gedanken sind bei Elie Rosen und der jüdischen Gemeinde in Graz.In Österreich darf heute, morgen und auch übermorgen Judenhass und Antisemitismus keinen Platz haben. Wir solidarisieren uns in Österreich lebenden JudenInnen und fordern dass die Täter rasch ausgeforscht und für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG)

Dr. Melissa Günes

Generalsekretärin

Tel.:01/513 76 15-0

m.gunes @ turkischegemeinde.at

http://www.turkischegemeinde.at