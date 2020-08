Wöginger: Rendi-Wagners Idee der Arbeitszeitreduktion ist falsches Konzept zur falschen Zeit!

ÖVP-Klubobmann kritisiert SPÖ-Vorschlag: „Jetzt geht es doch vor allem darum, Arbeitsplätze zu erhalten!“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Kritik übt ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Vorschlag von SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner zur Vier-Tage-Woche. „Das ist das falsche Konzept zur falschen Zeit“, sagt Wöginger und weiß sich in dieser Kritik nicht alleine: „Sogar SPÖ-Granden wie Doskozil, Androsch und Schnabl erteilen ihrer Parteivorsitzenden da eine klare Absage. Ein neuerlicher inhaltlicher Fehlgriff der SPÖ-Chefin.“

„Die Vier-Tage-Woche ist ja derzeit schon möglich. Aber in der jetzigen Zeit, die wirtschaftlich mit den Folgen der Coronakrise umgehen muss, von Arbeitszeitreduktion zu reden, ist der falsche Zeitpunkt. Jetzt geht es doch vor allem darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern. Da ist der Rendi-Wagner-Vorschlag der falsche Ansatz“, betont Wöginger. „Frau Rendi-Wagner ist gefordert, mit ihrer Partei konstruktiv an einer weiteren Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Wir müssen uns anstrengen, gemeinsam weiterzukommen. Rote Luftschlösser sind nicht zielführend. Jetzt heißt es dranbleiben, Maßnahmen setzen und zusammenarbeiten.“

„Die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit der Kurzarbeit getroffen hat, greifen und sind der richtige Weg - gemeinsam mit der Steuerentlastung für niedrige Einkommen, mit dem Kinderbonus und konsequenten Entlastungsmaßnahmen für Unternehmen.“ So lassen sich Arbeitsplätze sichern. „Gemeinsam gehen wir weiter durch diese wirtschaftlich schwierige Situation und machen das Beste für die Arbeitnehmer/innen in unserem Land. Wenn die SPÖ vernünftig agiert, sollte sie sich unseren durchdachten, wirkungsvollen Maßnahmen anschließen. Der Rendi-Wagner-Vorschlag entspricht nicht dem Willen der Menschen. Das ist lediglich eine unrealistische rote Fehleinschätzung“, schließt der ÖVP-Klubobmann.

