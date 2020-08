MHI RJ Aviation Group präsentiert CRJ Series Airline Reliability Performance Awards 2019

Montréal (ots/PRNewswire) - - Die MHI RJ Aviation Group freut sich, fünf Fluggesellschaften mit außergewöhnlichen Leistungen als Gewinner der CRJ Series Airline Reliability Performance Awards 2019 bekannt zu geben. Diese Auszeichnungen dienen als Anerkennung für die weltweiten Betreiber von Regionaljets der CRJ-Serie, die im Jahr 2019 eine branchenweit führende Abfertigungszuverlässigkeit von 99 Prozent oder mehr erreicht haben. Die MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) ist stolz darauf, mit der Übernahme des Flugzeugprogramms der CRJ-Serie im Juni eine Partnerschaft mit einer so angesehenen Gruppe regionaler Fluggesellschaften einzugehen und die Tradition der Anerkennung von Spitzenleistungen fortzusetzen.

Die Gewinner sind Air Nostrum (zweimal nominiert), Air Wisconsin, China Express Airlines und Jazz Aviation. Weitere Einzelheiten zu den Gewinnern und Preisen finden Sie im Anhang am Ende dieser Pressemitteilung.

Angesichts der weltweiten Sorgen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie wird MHIRJ nicht wie in der Vergangenheit eine Festveranstaltung durchführen, sondern die Gewinner einzeln mit ihrer Trophäe benachrichtigen.

"Diese Auszeichnungen stehen für die überlegenen Fähigkeiten der Regionalfluggesellschaften, die Stärke ihrer Teams und unterstreichen die langjährige Zusammenarbeit zwischen Betreibern, Zulieferern und dem MHIRJ-Team", sagte Ismail Mokabel, Senior Vice President, Head of Aftermarkets der MHI RJ Aviation Group. "Unser Engagement zur Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den Erfolg der Flugzeugfamilie der CRJ-Serie für die kommenden Jahre zu sichern, bleibt unsere oberste Priorität".

"Die CRJ Series Airline Reliability Awards 2019 setzen die Tradition fort, herausragende Leistungen und die Stärke des regionalen Luftfahrtgeschäfts zu würdigen", sagte Hiroaki Yamamoto, Präsident und CEO der MHI RJ Aviation Group. "Es ist ein dauerhafter Beweis für unsere Bewunderung gegenüber unseren Kunden und unsere engagierten Talente hier bei MHIRJ, die ihnen helfen, ihre Leistungsziele zu erreichen".

Die Gewinner der Airline Reliability Awards 2019 sind in Anlage A aufgeführt.

Informationen zur MHI RJ Aviation Group

Die MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) bietet umfassende spezielle Lösungen für den Betrieb, die Technik und die Kundenbetreuung, einschließlich der Wartung, Aufarbeitung, technische Veröffentlichungen, Marketing- und Verkaufsaktivitäten für die globale regionale Luftfahrtindustrie. MHIRJ hat ihren Hauptsitz im kanadischen Montréal und wird durch ein Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik unterstützt. Das Netzwerk von Servicezentren, Unterstützungsbüros und Ersatzteillagern von MHIRJ befindet sich in wichtigen Luftfahrtdrehkreuzen in den USA, Kanada und Deutschland. Die MHI RJ Aviation Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Weitere Informationen über die MHI RJ Aviation Group finden Sie unter: www.mhirj.com

Informationen zu MHI

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) mit Hauptsitz in Tokio ist eines der weltweit führenden Industrieunternehmen mit 80.000 Konzernmitarbeitern und einem konsolidierten Jahresumsatz von rund 38 Milliarden US-Dollar. Seit mehr als 130 Jahren verwandelt das Unternehmen großartige Ideen in innovative und integrierte Lösungen, die die Welt voranbringen. MHI besitzt ein einzigartiges Geschäftsportfolio, das Land, das Meer, den Himmel und sogar den Weltraum umfasst. MHI bietet innovative und integrierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der kommerziellen Luftfahrt und dem Transportwesen bis hin zu Kraftwerken und Gasturbinen, von Maschinen und Infrastruktur bis hin zu integrierten Verteidigungs- und Raumfahrtsystemen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MHI: www.mhi.com/index.html



*CRJ, CRJ Series und MHIRJ sind Warenzeichen von MHI RJ Aviation ULC oder deren

Tochterunternehmen.



Anhang A



Gewinner der Airline Reliability Awards 2019

CRJ100/200 Flugzeug-Programme Versand-Zuverlässigkeit %



Europa Air Nostrum 99,5



Nordamerika: Air Wisconsin 99,2

CRJ700-/CRJ900-/CRJ1000-Flugzeug-Programme Versand-Zuverlässigkeit %



Europa: Air Nostrum 99,6



Region Asien-Pazifik: China Express Airlines 99,8



Nordamerika: Jazz Aviation 99,0

Rückfragen & Kontakt:

Nathalie Scott, MHI RJ Aviation ULC, 1. 514.518.7542, Nathalie.Scott @ mhirj.com, press @ mhirj.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/1231436/MHI_RJ_Aviation_Group_MHI_RJ_Aviation_Group_Presents_the_2019_CR.jpg