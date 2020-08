ORF III am Wochenende: Peter-Weck-Tag zum 90. Geburtstag mit Film- und Operettenklassikern, neuem Porträt u. v. m.

Außerdem: Finale Folgen von „Österreich II“ und neue „Berggespräche“-Ausgabe mit Manuel Rubey

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information steuert am Wochenende auf den vorläufigen Höhepunkt des umfangreichen Schwerpunktes zum 90. Geburtstag von Peter Weck zu und zeigt am Sonntag, dem 23. August 2020, einen ganzen Programmtag im Zeichen des Jubilars. Highlight ist das neue Geburtstagsporträt „Peter Weck – Der ewige Sonny Boy“. Am Samstag, dem 22. August, begleitet ORF III Publikumsliebling Manuel Rubey bei einem „Berggespräch“ in Roseggers Waldheimat, ehe die „zeit.geschichte“ am Abend in „Österreich II“ u. a. die „Ära Kreisky 2“ beleuchtet.

Samstag, 22. August

Bereits um 16.10 Uhr trifft Andreas Jäger den Schauspieler, Sänger und Kabarettisten „Manuel Rubey in der Waldheimat“ zum „Berggespräch“. Rubey erzählt dabei von seiner Karriere, seinen Ambitionen als Autor und davon, wie es sich in den letzten Monaten angefühlt hat, einen prall gefüllten Terminkalender gegen sehr viel Zeit zu tauschen.

Im Hauptabend zeigt die „zeit.geschichte“ die zwei letzten Folgen der Dokumentarreihe „Österreich II“ von Hugo Portisch und Sepp Riff. Zu Beginn geht es um „Die Ära Kreisky 2 – Die Konflikte“ (20.15 Uhr). Die Schwierigkeiten beginnen mit einem neuen Nahost-Konflikt im Jahr 1973. Die durch den Ölschock auch im eigenen Land ausgelöste Wirtschaftskrise bekämpft Kreisky mit einer Beschäftigungspolitik, die mit hohen Staatsschulden erkauft wird. Ein Konflikt mit seinem jungen Finanzminister Hannes Androsch bahnt sich an.

In der letzten Folge ist „Österreich II“ schließlich „Auf dem Weg nach Europa“ (22.00 Uhr). Der Abend schließt um 23.30 Uhr mit „Angelika Niedetzky – Gegenschuss“ in „Kabarett im Turm“.

Sonntag, 23. August

Am Sonntag steht der ganze Tag im Zeichen Peter Wecks. ORF III präsentiert ab 11.05 Uhr bis zum Hauptabend sechs Klassiker aus Film und Operette, in denen Weck als Schauspieler mitwirkte. Den Auftakt macht der Heimatfilm „Heimatlos“ (11.05 Uhr) von Herbert B. Fredersdorf aus dem Jahr 1958. In „Bruder Martin“ (12.45 Uhr) aus dem Jahr 1954 unter der Regie von Axel von Ambesser ist Paul Hörbiger in der Titelrolle des Ordensbruders zu erleben, der mit seinem Esel durchs Land zieht, um die Christen auf den rechten Weg zu geleiten. Peter Weck ist in einer Nebenrolle zu sehen. „Im singenden Rössl am Königsee“ (14.25 Uhr) von Franz Antel hat Wirtin Cordula (Waltraut Haas) nur zwei Wochen Zeit, um einen Mann aus dem Hotelgewerbe zu heiraten, da die testamentarische Frist ihres Vaters bis dahin abzulaufen droht und der gesamte Betrieb in den Besitz ihres Onkels gelangen würde. Cordula hat es zwar auf den feschen Kellner Franz (Weck) abgesehen, doch dieser ist bereits in eine andere verliebt. Franz Josef Gottlieb führte in der nachfolgenden Komödie „Trubel um Trixie“ (15.55 Uhr) aus dem Jahr 1972 Regie. Um 17.25 Uhr zeigt ORF III die Verwechslungskomödie „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ mit Peter Weck und Roy Black, gefolgt von „Junge Leute brauchen Liebe“ (18.50 Uhr) mit Cornelia Froboess, Johannes Heesters und Peter Weck.

Um 20.15 Uhr feiert das neue ORF-III-Porträt „Peter Weck – Der ewige Sonny Boy“, gestaltet von Maximilian Gruber, Premiere. Er war Filmpartner von Romy Schneider in „Sissi“, erfolgreicher Theaterschauspieler, Fernsehstar und nicht zuletzt jener Mann, der „Cats“ nach Wien brachte und die österreichische Musicalszene nachhaltig prägte. Zum 90. Geburtstag widmet ORF III dem Multitalent ein neues Porträt, in dem Moderator Peter Fässlacher den Jubilar zu einem ausführlichen Lebensinterview bittet. Ausschnitte aus Wecks Filmen, Theaterproduktionen und auch aus seiner Zeit als Musical-Intendant machen den breiten Bogen dieser Laufbahn greifbar. Anschließend ist Peter Weck als Hoteldirektor in der Verwechslungskomödie „Wenn jeder Tag ein Sonntag wär …“ (21.05 Uhr) von Regisseur Harald Vock zu sehen. In der Komödie „Hilfe – ich liebe Zwillinge“ (22.35 Uhr), in der Uschi Glas und Roy Black die Hauptrollen spielen, führte Weck hingegen Regie. Abschließend zeigt ORF III „Aus dem Archiv: Peter Weck“ (0.00 Uhr) aus dem Jahr 2015. Durch diese Ausgabe der Gesprächsreihe führte Gerhard Tötschinger.

