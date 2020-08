FP-Haslinger/Aigner: Rettet das Lorenz-Böhler Unfallkrankenhaus

Das traditionsreiche Brigittenauer Unfallspital soll zu einer Unfallambulanz degradiert werden

Wien (OTS) - Gerüchte gab es schon lange, nun ist die Katze aus dem Sack: Das für ganz Wien bedeutsame, nach dem Gründer der modernen Unfallchirurgie Lorenz Böhler benannte Spital wird von der AUVA zu einer Ambulanz herabgestuft. Die bestens ausgebildeten Ärzte sollen nach Meidling pendeln, nunmehr wird auch der Schockraum geschlossen.

Für die Brigittenauer FPÖ ist dieses Vorgehen unverständlich. LAbg. Gerhard Haslinger: „Das Lorenz Böhler Unfallkrankenhaus hat überregionale Bedeutung. Gerade vor dem Hintergrund einer stark wachsenden Stadt benötigt Wien entsprechende Spitalskapazitäten. Das hat nicht zuletzt die Corona-Krise gelehrt. Das einzigartige Know-how des LB-UKH darf nicht verlorenen gehen“. LAbg Haslinger erwartet sich ein umgehendes Tätigwerden der Stadt Wien. „Ich fordere Stadtrat Peter Hacker auf, umgehend mit der AUVA in Verhandlungen zu treten, um das Spital zu retten und die unfallchirurgische Versorgung der Wiener Bevölkerung sicherzustellen. Auch eine Übernahme durch die Stadt Wien muss in Erwägung gezogen werden“.

Ztl: AUVA schließt ein Spital und baut eine neue Tintenburg

Auf einen weiteren Aspekt weist der Brigittenauer LAbg. Wolfgang Aigner hin. „Zur selben Zeit, in der sich die AUVA aus ihrer Kernaufgabe - der Unfallheilbehandlung - zurückzieht, werden Pläne für ein neues Verwaltungszentrum bekannt. Die Türme in der Lorenz-Böhlergasse werden verkauft, eine neues, noch größeres Verwaltungszentrum soll errichtet werden. Immer mehr Büroarbeitsplätze bei sinkenden Spitalskapazitäten sind definitiv ein falsches Signal für eine Unfallversicherung“, appellieren Haslinger und Aigner an das Verantwortungsgefühl der AUVA-Funktionäre, ihre Prioritäten nochmals zu überdenken.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at